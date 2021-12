Před třemi lety začala česká firma Eurowag věnovat pozornost elektromobilitě a alternativním pohonům. Naskočila tak do technologického trendu, který hýbe Evropou a dokázala nabídnout služby, které podnikům pomáhají tato vozidla efektivně využívat. „Díky tomu teď předbíháme konkurenci a spolupracujeme s prémiovými značkami,“ řekl zakladatel Eurowagu Martin Vohánka u Kulatého stolu HN o budoucnosti českého průmyslu.

„Buď budeme v Česku nové zelenější produkty vyvíjet a vyrábět a profitovat z toho. Nebo nám ujede vlak a budeme za ekologická řešení platit jiným,“ uvedl Vohánka, jehož firma je silná v důležitém trendu, který v průmyslu odlišuje úspěšné od neúspěšných – v digitalizaci. Díky ní Eurowag mění fungování kamionové přepravy, kde stále ještě každý třetí kamion jezdí po silnicích prázdný. „Pokud se toto číslo podaří změnit, bude potřeba méně kamionů, paliv i řidičů,“ vysvětlil šéf firmy.

Zelené investice dělá i největší tuzemský průmyslový podnik Škoda Auto, který patří do koncernu Volkswagen. Ten má ambici stát se během příštích pěti let lídrem elektromobility v Evropě. Podle člena představenstva Martina Jahna však mladoboleslavská automobilka nedělá zelené investice jen kvůli Bruselu, který prosazuje klimatický Green Deal. „Tlak přichází od bank i finančních trhů, které elektromobilitě věří. Vždyť největší tržní kapitalizaci v autoprůmyslu mají Tesla a Rivian. Stejně tak nás tlačí zákazníci, kteří chtějí kupovat ekologičtější auta,“ řekl Jahn v debatě.

„Pokud se Škodovka nezmění a na elektromobilitu nenaskočí, tak za 15 let žádná Škodovka nebude. Ta transformace bude trvat, ale musí se s ní začít hned,“ popisuje Jahn nejbližší budoucnost. Podle něj podniky, které se těmto trendům brání nebo si myslí, že je minou, vývoj jednoznačně „převálcuje“. Změny se dotknou i subdodavatelů Škodovky, na niž je napojených přibližně pět procent HDP Česka a desetina exportu. Podle Jahna ti větší subdodavatelé jako Hella nebo Continental a z českých firem Brano či Brisk změny zvládají: „Ta druhá a třetí řada subdodavatelů má ale problém a potřebuje podporu.“

Zároveň Jahn souhlasí s kritiky, že digitalizace a zelenání byznysu je krok do neznáma. Vidět je to na nejistotě ohledně plánování s výhledem na pět a více let, které bylo dosud v automobilovém průmyslu běžné. Konkrétně to znamená, že je sice jasný trend směřující k chytrým řešením, už méně je ale zřetelný způsob, jakým se nakonec vyvinou technologie pro dobíjení baterií a jejich recyklaci.

Počet českých firem, které na nové trendy naskočily, roste. Nejvíce se teď zajímají o energetické úspory a udržitelnost. „Pozitivní je, že diskuse o tom, zda digitalizovat a automatizovat, se už nevede ani u malých a středních podniků,“ řekl Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra pro Průmysl 4.0., jež propojuje firmy a akademickou sféru. Uznává ale, že lídry v inovacích jsou zatím hlavně velké společnosti. Pro menší podniky jsou změny stále nákladné, často nemají ani kapacity, ani odborníky pro spolupráci s univerzitami a výzkumnými centry.

Generální ředitel Vodafone Czech Republic Petr Dvořák má ale pochybnosti, jestli malé a střední podniky vědí, jak se do procesu digitalizace zapojit. Potvrdil však, že covidová krize průmysl a telekomunikace během posledních dvou let sblížila a zájem o digitální služby rostl. „Firmy se musely zamyslet nad svým fungováním,“ uvedl Dvořák. Aby firmy nabízené služby lépe využívaly, spustil Vodafone vzdělávací programy, které mají podnikům ukázat, kde je to pro ně nejefektivnější.

Do budoucna je podle Dvořáka zásadní větší rozšíření 5G sítí. Zatím pro firmy znamenají hlavně zajištění větší rychlosti, jejich infrastruktura ale umožňuje i vytváření privátních mobilních sítí. „Pak se můžeme s podniky bavit o tom, jak jim síť upravíme přímo pro jejich výrobu a kapacitu,“ nastínil šéf operátora.

Jen samotné firmy to však nezvládnou a potřebují podporu státu. Podle Vohánky je nutná spolupráce firem a regulátorů na pilotních projektech, jako se to děje v zahraničí. „Regulátoři a ministerstva se bojí rozumně mluvit s podniky. Je potřeba odhodit optiku divokých 90. let, sednout si ke stolu a říkat si, co je možné. Hlavně větší firmy musí přijít s konkrétními koncepty,“ myslí si Vohánka. Jeho Eurowag proto připravuje „bílou knihu“ o tom, jak uchopit přechod kamionů na čistou mobilitu.

Takovou změnu podporuje i Lískovec. „Já nemám ve státu partnera, který by byl se mnou schopen aktivně a vizionářsky komunikovat ohledně digitalizace průmyslu. Jsou tu různé strategie, ví se, kam jít, ale neví se moc jak,“ popsal nynější stav. Je prý přitom až děsivé, jak obrovské množství peněz může na tyto věci jít a přitom hrozí, že se investují špatně.

Například automobilový průmysl bude muset podle Martina Jahna ze Škody velkou část svých zaměstnanců kvůli změnám přeškolit. „Bude potřeba nové dovednosti. A tady může hrát veřejný sektor svoji roli,“ myslí si Jahn. Podporuje proto zvýšené odpisy na ekologické investice, které jsou k transformaci nutné. Další věcí, kterou by podle něj měla nová vláda udělat, je uvolnění pracovního trhu.