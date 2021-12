Mike Volařík, který pochází ze známé vinařské rodiny, má v rodném Mikulově velké plány. Na pozemcích, které zde on a jeho rodina na různých místech ve městě vlastní, chce vybudovat několik hotelů a komplex apartmánů s co největším množstvím dostupných ekologických prvků.

„Cílem nejsou peníze, cílem je stavět krásné ekologické věci. V každé zemi je nějaká top destinace. Mikulov má víno, wellness, cykloturistiku, je 2,5 hodiny z Prahy, z Brna 40 minut, z Bratislavy hodinu deset, z Vídně hodinu, nedaleko je Pálava, Lednicko-valtický areál. Když přidáme krásnou architekturu a ekologii, bude to svítit do okolí,“ vypočítává jednačtyřicetiletý podnikatel. Mike si říká od té doby, kdy studoval v USA, kde to bylo jednodušší, než se představovat jako Miroslav.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.