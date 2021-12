Kybernetický útok je přelomovým momentem v životě každé organizace. Může to být útok, který má dopad na miliony zákazníků, jako byl incident v Colonial Pipeline (kybernetický útok na americký ropovodný systém z letošního května), nebo jenom problém malého řetězce supermarketů, který zaplatí výkupné, aby se mohl dostat do svých IT systémů. Ať už jsou okolnosti jakékoliv, kybernetický útok je událost, ze které se organizace dlouho dostávají – a to ani nemluvíme o tom, kolik za sebou zanechává nedůvěřivých zákazníků a zklamaných investorů, nebo o dopadu na finanční výsledky firmy.

Vyhlídky ve světě kybernetického zločinu nejsou nijak růžové, ale zároveň ani překvapivé. Zločinci tu vždy byli a vždy také budou. Jak se kybernetický zločin stává stále lukrativnějším, stoupá také sofistikovanost a zákeřnost technologií i metod, které zločinci používají. Příležitosti k útokům přitom neustále rostou, protože organizace jsou stále digitálnější a tento trend byl ještě dále urychlen celosvětovým lockdownem. Nedávná zpráva Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) potvrzuje, že kyberbezpečnostní hrozby stále rostou co do rafinovanosti, složitosti i dopadů.

