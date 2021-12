Pandemie vyvolaná drobným a postupně mutujícím virem SARS-CoV-2 nás sužuje už mnoho měsíců a její negativní dopady zasahují snad do všem oblastí našeho života. Jenže to není jediná pandemie, které čelíme; a dokonce není pandemií nejhorší a nejnebezpečnější. V pozadí, skrytá, přesto však všudypřítomná, nenápadná, nicméně vlivná, přebývá pandemie špatného myšlení.

Mnohdy ji vůbec neregistrujeme, někdy ji s určitým nevěřícným pobavením sledujeme u některých lidí a skupin (třeba zastánců plochosti Země), jenže nebýt jí, byla by například naše reakce na onemocnění covid-19 rozumnější, zodpovědnější a také efektivnější. Populace by totiž byla proočkovaná a všechny negativní důsledky choroby by se podařilo minimalizovat. Pandemie špatného myšlení, kterou nám v celé její šíři a závažnosti odhalila současná epidemická situace, je mnohdy vcelku neškodná, jakmile se ale před námi vynoří vážné problémy, promění se z poklidných vlnek nerozumnosti v tsunami s ničivými účinky.

