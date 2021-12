Tresty od čtrnácti do osmnácti let vězení si v úterý u soudu ve východoběloruském Homelu vyslechli opoziční aktivisté a blogeři. Nejvyšší trest dostal Sjarhej Cichanouskij, který se loni pokusil kandidovat v prezidentských volbách. „To je více, než soudy dávají za vraždu s přitěžujícími okolnostmi. Všechno je to v rámci stejné taktiky: aby se každý třásl strachy, aby ho ani nenapadlo přemýšlet o volbách, právech a svobodách,“ napsal na Twitteru známý sportovní novinář Dmitrij Navoša.

Sjarhej Cichanouskij byl ještě počátkem loňského roku málo známým videoblogerem, ale když oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, začala jeho popularita růst. Prostořeký bloger kritizoval korupci, neschopnost státu zabezpečit sociální jistoty, byrokracii. Jeho rétorika byla prakticky stejná, jakou měl Alexandr Lukašenko v roce 1994, když zvítězil.

Možná právě proto už v květnu loňského roku skončil Cichanouskij za mřížemi. Jenže úřady nechaly kandidovat jeho manželku Svjatlanu, což se z pohledu režimu ukázalo jako chyba. Drobná brunetka, která se v posledních letech starala o děti a domácnost, předvedla překvapivě úspěšnou předvolební kampaň a dokázala za sebou sjednotit zbytky opozice.

Kolik hlasů skutečně získala, se veřejnost asi nikdy nedozví. Oficiálně ústřední volební komise oznámila, že Cichanouská dostala 10,12 procenta hlasů, ale tomu nejspíše nevěří ani státní propagandisté. O pár dní později dostala Cichanouská na výběr – buď odjede za hranice, nebo příštích deset let neuvidí své děti. Nyní žije v Litvě a funguje jako hlavní tvář opozice. A její manžel teď dostal osmnáct let za „vyvolávání sociální nenávisti“, „organizaci masových nepokojů“ a „organizaci činů hrubě porušujících veřejný pořádek“.

Mikola Statkevič byl odsouzen ke 14 letům za „organizaci masových nepokojů“, což je zvláště absurdní vzhledem k tomu, že byl zatčen po cestě na předvolební mítink. Obžaloba mu kladla za vinu, že na webových stránkách své politické strany publikoval výzvu, aby lidé sbírali podpisy na podporu nezávislých kandidátů. Statkevič byl odsouzen již po prezidentských volbách v roce 2010. Tehdy dostal šest let.

Ihar Losik dostal patnáct let za to, že vedl populární twitterový účet a kanál na Telegramu. Pokud si odsedí celý trest, dostane se na svobodu ve 44 letech, kdy jeho dnes tříletá dcera bude čerstvě plnoletá. Stejný trest dostal i Uladzimir Cyhanovič, tvůrce YouTube kanálu MozgON.

S o rok vyšším trestem do soudu odešli Dzmitryj Papov a Arcjom Sakav, kteří pracovali pro Sjarheje Cichanouského. První byl moderátorem jeho sociálních sítí, ten druhý byl jedním z kameramanů jeho YouTube kanálu.

„Diktátor se veřejně mstí svým největším odpůrcům. Ale my se nezastavíme,“ napsala po vynesení rozsudku na Twitteru Svjatlana Cichanouská. Soud s Cichanouským byl už třetím velkým procesem s významnými oponenty Alexandra Lukašenka. V červenci dostal čtrnáct let bankéř a další neúspěšný kandidát na prezidenta Viktar Babaryka. V září byla odsouzena k jedenácti letům vězení jeho spolupracovnice Maryja Kalesnikavová.

Represe se zdaleka netýkají jen vůdců protestů. Ve stejný den, kdy homelský soud poslal do vězení Cichanouského a ostatní, soud v Minsku odsoudil ke dvěma letům vězení hudebníky Naďu a Uladzimira Kalačovy z folkové skupiny Irdorath, kteří loni v létě hráli na dudy do pochodu demonstrujícím. Počátkem týdne další soud poslal na patnáct dní za mříže manželský pár poté, co policisté při kontrole zjistili, že muž poslal své ženě odkaz na článek na opozičním serveru. „Režim se snaží zadupat jakékoliv zárodky nespokojenosti a neustále stupňuje tresty. Chtějí všechny vyděsit,“ řekla HN při nedávná návštěvě Prahy sestra Maryji Kalesnikavové Tacjana Chomičová.