Pro vakcínu proti covidu-19 bude příští rok zřejmě možné si zajít i do lékárny nebo k zubaři. Umožnila by to novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou tento týden schválila končící vláda Andreje Babiše (ANO). Odsouhlasit ji musí ještě parlament. Ministři v demisi se inspirovali dalšími evropskými zeměmi, kde očkování v lékárnách běžně funguje. Návrh počítá s tím, že by farmaceuti a zubaři v Česku mohli proti covidu očkovat jen do konce roku 2022.

Novela podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) upravuje nejen to, kdo bude moct proti covidu očkovat, ale nastavuje také základní pravidla. „Podmínky by měly být co nejjednodušší, aby to bylo možné realizovat prakticky v jakékoliv lékárně,“ řekl Vojtěch. Česko se inspirovalo novou německou legislativou, která v zemi platí od minulého týdne. Po proškolení tam mohou očkovat nejen lékárníci a zubaři, ale také veterináři. V lékárnách je očkování umožněno také například v Polsku nebo ve Francii.

