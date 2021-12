Potřebujeme ještě tohle a tamhleto potvrzení a pak to prosím všechno vytiskněte, podepište, orazítkujte, napište jméno hůlkovým písmem a dodejte číslo občanského průkazu. Pak to naskenujte a odešlete k nám a my se v průběhu šedesáti dnů rozhodneme, zda nám to stačí, nebo jestli vám pošleme výzvu a budeme potřebovat ještě další papíry a razítka.

A to lze ještě za nouzového stavu komunikovat s úřady prostřednictvím e-mailů a telefonů. Za normálních okolností tam člověk musí osobně, často a velmi (ne)rad.

Kdo teď poslouchá slova nově nastupující vlády o jednoduchém formuláři, jehož prostřednictvím by měli potřební žádat o pomoc s placením vysokých účtů za energie, nevěří vlastním uším. Stačí mít i jen jednou v životě tu čest navštívit úřad práce a člověk okamžitě dospěje k závěru, že jde o nějakou rafinovaně maskovanou pobočku pekla na zemi, která navíc uvázla kdesi v časech rakouského mocnářství, kdy jedno razítko vládlo všem. A není to (většinou) chyba tamních úřednic a úředníků, na které se denně valí nadávky a výhrůžky klientů. Naopak, většina z nich se snaží vyjít jim vstříc. Musí ale současně vyžadovat řadu „jednoduchých“ podmínek a požadavků, které nastavil stát. Respektive politici, kteří si občas udělají z rizika zneužívání dávek svoji hlavní agendu a nastavují pravidla tak, že jejich splnění vyžaduje plné nasazení nejen žadatele, ale také dalších institucí a lidí, kteří by nejraději vůbec nevěděli, že něco jako úřad práce existuje.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.