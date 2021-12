Následující výběr knih a filmů dali dohromady redaktoři zahraniční rubriky Hospodářských novin podle toho, co jim letos připadalo důležité a zajímavé. Po přečtení těchto knih (a zhlédnutí filmu) je možné lépe pochopit, kam a proč se v těchto letech posouvá svět na západě i na východě, jak vidí svoji minulost i budoucnost.

Robin Alexander: Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik (Úpadek moci. Konec Merkelové a drama německé politiky)

Poté co Angela Merkelová v roce 2018 oznámila, že ve volbách v září 2021 už nebude kandidovat a v politice skončí, propukl zápas o její nástupnictví. Zpočátku se odehrával jen v její CDU, Merkelové se do čela strany nakonec podařilo prosadit svou favoritku Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Jenže ta proti mocným soupeřům nikdy nedokázala svou autoritu plně prosadit a nakonec na funkci rezignovala. Souboj tak propukl nanovo a CDU výrazně oslaboval. To vše popisuje novinář deníku Die Welt Robin Alexander, včetně strhujícího líčení politického zákulisí.

Konzervativní blok CDU/CSU nakonec jako na svého lídra vsadil na Armina Lascheta, ten ale v zářijových volbách úplně pohořel. A to i proto, že ani on ve své straně nezískal stejnou autoritu, jakou měla Merkelová. Jejím dědicem se nakonec – paradoxně – stal sociální demokrat Olaf Scholz. Ten volby vyhrál s heslem, že právě on dokáže dlouholetou kancléřku nejlépe nahradit.

(Ondřej Houska)

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.