Máme problém – rodí se extrémně málo dětí. Politici a odborníci analyzují data a vymýšlí, jak mladé lidi podpořit v tom, aby měli děti. Zabývají se tím experti nejen v Česku, nikdo však zatím zázračný recept na úspěch nevymyslel. Zkusme na chvíli připustit, že odpověď na tuhle otázku nemusí přinést jen exaktní věda. Mateřství se v posledních letech stává velkým tématem i v literatuře. Knihy, v nichž autorky dávají nahlédnout do života a duší matek, otevírají svět, který dříve zůstával za zavřenými dveřmi.

Co vlastně dnešní matky prožívají? Podle demografky Jiřiny Kocourkové je dnes dítě pečlivě připravený projekt, a když ho mají rodiče později, je těžší zakomponovat ho do života, na který jsou už oba partneři zvyklí. Zůstaneme u toho, že starší muži budou ženám říkat, co by měly dělat a jak by se měly cítit, nebo je zkusíme pochopit a nabídnout jim něco, co by je v chuti pustit se do mateřství opravdu podpořilo?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál S čím se matky po porodu potýkají a jak to vnímají.

Co by politici i celá společnost měli vzít v úvahu, aby jim pomohli.

V čem je síla knihy Pozor! Pohov! od Claire Kilroyové.