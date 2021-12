Část závěrečné zkoušky na odborné střední škole či část maturity by mohli žáci skládat už v nižších ročnících. Navrhuje to nový ministr školství Petr Gazdík (STAN). Dostali by na ni hned několik pokusů. Jde o povinné testy z českého jazyka a povinně volitelné z matematiky, nebo cizího jazyka – ty mají nově představovat takzvané středoškolské minimum. Ve čtvrtém ročníku by se pak mohli podle Gazdíka soustředit jen na takzvanou profilovou část zkoušky, kterou si každá škola připravuje sama.

Ministr HN potvrdil, že se má s vedením Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) sejít ve čtvrtek. „Je to v rámci seznamování s resortem, přesný program stanovený není, ale probrat podobu maturitní zkoušky se nabízí,“ doplnil mluvčí Cermatu Marek Lehečka.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.