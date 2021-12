Bratrství není v tom, nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským. Citátem Miroslava Tyrše jako by se řídili dva skuteční bratři, Přemysl a Matyáš Dandovi, kteří se letos vydali na pěší pouť do Íránu. A přestože kvůli covidu nedošli až do...

17. 12. 2021