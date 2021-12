Teprve před několika dny se manželé Maděřičovi přestěhovali ze sklepa do provizorní ložnice v prvním patře svého domu. V červnu jejich dům v Moravské Nové Vsi zničilo tornádo a od té doby bydleli ve sklepě. „Přišli jsme o střechu, téměř všechna okna byla rozmlácená, a to jsme je těsně předtím vyměňovali, takže byla úplně nová. Do domu navíc zapršelo na parkety, měli jsme rozbitý všechen nábytek, zničené auto. Bylo toho tolik, co uklidit, opravit, že jsme na ložnici docela kašlali,“ popisuje Zlata Maděřičová. Škody na domě pojišťovna odhadla na pět milionů korun. „Nebýt individuálního dárcovství a pomoci dobrovolníků, tak bychom se z toho my ani naši sousedé nevyhrabali,“ říká šedesátiletá žena.

Ze sbírek, které po tornádu vyhlašovaly různé nadace i charita, manželé dostali asi 600 tisíc korun. Velká část z toho padla na zaplacení materiálu a řemeslníků, hlavně zedníků a tesařů, obnovu koupelny v patře domu, kterou zničila spadlá střecha, a nějaké peníze Antonín Maděřič využil i na koupi starší dodávky, již jako topenář potřebuje k práci. „Dva týdny u nás několik řemeslníků pracovalo i zadarmo, jsem jim neskutečně vděčná,“ dodává Maděřičová.

Právě po tornádu na jižní Moravě se letos mezi Čechy zvedla velká vlna solidarity. I díky tomu neziskové organizace, nadace a charity letos hlásí rekordní množství vybraných peněz ve sbírkách. „Odhadujeme, že do konce roku získáme od českých dárců asi 400 milionů korun. To je pro nás absolutně rekordní rok, nikdy v minulosti jsme tolik peněz nezískali. Například loni to bylo 262 milionů korun,“ říká Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni. Na obnovu vesnic poničených tornádem u této organizace lidé přispěli téměř 179 miliony korun. Nadace Via, která provozuje portál Darujme.cz, letos nasbírala také rekordní množství peněz, a to přes půl miliardy korun. Z toho asi polovina šla na pomoc na jižní Moravě.

