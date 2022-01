Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje vykročit blíž k Německu a Francii. Přestože Češi neplatí eurem, země by se měla držet co nejblíž státům eurozóny. Tvrdí to alespoň ministr pro EU v nové vládě Mikuláš Bek (za STAN). „Budu se snažit přesvědčit kolegy, že integrační jádro je naše kotva,“ říká Bek v rozhovoru pro HN. A dodává, že ve sporu Polska a Maďarska s EU o právní stát se Česko nepostaví na stranu visegrádských spojenců. „Nemůže to být jinak,“ tvrdí nový „pan Evropa“.

HN: První české předsednictví v roce 2009 začalo vpádem Izraele do Gazy a poté tehdejší ruský premiér Vladimir Putin uzavřel kohoutky s plynem do Evropy. Máte představu, co nečekaného může vstoupit do toho druhého, které začne za půl roku?

Budím se zhruba kolem třetí hodiny nad ránem a pak asi dvě hodiny se mi leccos honí hlavou včetně těchto otázek. Jasné je, že klidné časy jsou za námi a snad někde před námi, ale teď zrovna to není žádná idyla. Může se ještě zdramatizovat vývoj na energetickém trhu, mohou přijít kyberútoky, nová pandemie. Může se stát ledacos, co teď nemáme úplně zmapované.

HN: V podobných situacích byla pro vládu v době prvního předsednictví klíčová bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která byla vždy na telefonu. Už víte, komu budete volat vy?

Současná Evropa tenhle typ autority bohužel nemá a celková nejistota velí k tomu, abychom si rychle vytvořili vazby na svoje partnery, hlavně na Němce a Francouze. Já jsem s francouzským kolegou a německou kolegyní už v kontaktu a předpokládám, že premiér brzy vyrazí do Paříže. Má pozvání od prezidenta Emmanuela Macrona, takže Francie by měla být jedna z prvních zahraničních cest.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.