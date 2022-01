Loni pražská burza předvedla výkon, který tu nebyl 16 let. Hlavní index PX stoupl o vysokých 38,8 % (bez dividend). Všechny společnosti, které se obchodují na hlavním trhu, rostly, bez výjimky.

V minulém roce došlo k několika významným korporátním událostem. Jednou z nich je nedávno schválené spojení Monety se skupinou Air Bank. Moneta potěšila akcionáře růstem za celý rok o 37,9 %. Dařilo se i ostatním společnostem z finančního sektoru. Erste stoupla o 55,4 %, Komerční banka přidala 42,3 %. Podle našeho názoru banky v prostředí dramaticky rostoucích úrokových sazeb zdaleka neřekly poslední slovo.

Velmi slušně se vedlo akciím nápojářského kolosu Kofola, které vyskočily o 31,4 %. A v žádném případě nesmíme opomenout těžkou váhu na burze – ČEZ. Jeho loňský růst o 60,6 % byl na BCPP druhý nejvyšší. A to nejlepší nakonec. České zbrojovce se podařilo koupit legendární společnost Colt. Výsledkem, umocněným zdá se nekonečnou masivní poptávkou po jejích produktech zejména v USA, je růst ceny akcie zbrojovky o 72,8 %.

Burzu bohužel opustil PF Nonwovens (bývalý Pegas, v 2021 7,5 %) a staženy byly také akcie Stock Spirits (loni 42,3 %). V tomto roce by měly mít stejný osud akcie Avastu (loni 16,3 %). Spojí se se společností Norton, a přestane se tak na burze obchodovat. U operátora O2 CR (loni 6,4 %) vytěsní minority majoritní akcionář skupina PPF. Optimisticky doufejme, že výborné výsledky přilákají další firmy a že letos se podaří také rozeznít burzovní IPO zvon a počet emisí se rozroste.

A co nás čeká v roce 2022? Na tuto otázku bohužel odpověď nikdo nezná. Podle našeho názoru je prostředí pro akciové trhy nadále velmi příznivé. Nicméně vypadá to tak, že dění bude stále ovlivňovat koronavirus. Dále pak by mohly obchodování ovlivňovat různé geopolitické situace, a to hned na několika frontách. Obchodování by tak mohlo být více volatilní. Možná že zhodnocení nebude tak vysoké jako loni, přesto si myslíme, že by akciové trhy měly růst i v tomto roce.