Bývalý poslanec Pirátů Vojtěch Pikal patřil k nejznámějším tvářím strany. Probojoval se do vedení sněmovny a jako místopředseda čtyři roky často řídil schůze dolní komory. Zároveň patřil k velkým zákulisním pracantům strany, jako málokdo znal všechny procedurální záležitosti a stanovy. V říjnu se ale nedostal znovu do sněmovny a nedávno oznámil, že nebude ani obhajovat funkci místopředsedy Pirátů. Po diskusi o novém kodexu zastupitele, který upravuje i kumulaci funkcí, Pikal pozastavil i své členství. Straníci mu nyní vyjadřují podporu a žádají ho, aby s Piráty nekončil.

I když se zdálo, že vstupem do vlády šarvátky Pirátů končí, opak je zřejmě pravdou. Pozastavení členství významného straníka Vojtěcha Pikala před sobotní volbou nového předsednictví je pro stranu velká rána. Druhý místopředseda, který je ve straně od samého začátku, pomáhal zakládat Mladé Piráty a je členem mnoha odborných komisí. „Potřebuji si po více jak deseti letech ve straně dát od politiky trošku odstup,“ uvedl pro HN Pikal s tím, že k přerušení členství se rozhodl z čistě osobních důvodů.

Posledním impulzem ale podle informací ze strany byla debata o kodexu zastupitele, který upravuje kumulaci funkcí. To je nyní ve straně obrovské téma, protože si málokdo dokáže představit, jak lídr Ivan Bartoš skládá kvůli roli ministra pro místní rozvoj svůj poslanecký mandát. A nový kodex, který Pikal navrhoval, mu měl setrvání v obou funkcích usnadnit. „Souběh funkce člena vlády a poslance je do doby přijetí klouzavého mandátu přijatelný, potom jej člen vlády využije,“ stojí v novém kodexu. Jenže proti tomu se rozhořela velká diskuse. „Já nerozumím té politické taktice. Kdyby se předložila jen výjimka pro Ivana, aby jako mohl být ministr, tak ji ‚na obličej‘ dostane. To by bylo moc trapné? Nebo jsme si toho jako neměli všimnout? Nebo legalizujeme kumulaci i pro Jakuba?“ ptal se na fóru člen republikového výboru Dan Leština.

Jenže Pikala prý celá diskuse, která byla vedena i v uzavřené části fóra, naštvala natolik, že se rozhodl členství ve straně na nějakou dobu ukončit. „Věřím, že brzy členství obnoví,“ napsal bez dalšího komentáře Mikuláš Ferjenčík, bývalý poslanec a někdejší místopředseda strany.

Podle zdroje HN ze strany je Pikal jen vyhořelý a potřebuje nabrat síly. Tomu by odpovídala i diskuse na webu, která se tvoří pod vláknem Ukecáme Vojtu Pikala, ať zůstane. „Dejme najevo, že o Vojtu stojíme, ale že to nemusí automaticky znamenat, že přijmeme všechno, co navrhne,“ stojí v úvodu diskuse. „Každopádně je potřeba říct, že stojím o Vojtu nepřetíženého a odpočatého, už jen kvůli němu samotnému,“ píše Dan Leština, který se s Pikalem pustil kvůli kumulaci funkcí do ostré diskuse. Z debaty vyplývá, že se Pikal vzdal na čas i všech funkcí ve straně a od Pirátů si dává delší pauzu.