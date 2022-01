Pokud v lednu minulého roku bylo nejčastěji skloňovaným slovem vakcína či očkování, jež vzbuzovaly naději, nyní vstupujeme do roku inflace nebo také roku deziluze. Nadšení z rychlého konce pandemie vystřídaly obavy z prázdné peněženky. Uragán cen se dotýká takřka všech činností běžného života. Před inflací není kam utéci. A navíc se zdá, že neexistuje jediný důvod (Česká národní banka promine), proč by nás inflace měla rychle opustit a ekonomika růst.

Poněkud podrobnější pohled na inflaci ale přece jen přináší kapku optimismu. I když se k němu v realitě propracujeme až poté, co se Česko až po krk ponoří do moře růstu cen.

Analytici předpovídají, že se inflace na začátku roku může lehce přehoupnout přes neuvěřitelných 10 procent. Může: strašákem jsou pořád ceny energií, kde navíc končí úleva od daně z přidané hodnoty, kterou zamítla vláda Petra Fialy. Do toho stále probíhá „přizpůsobování ceníků“ prakticky všeho – od záloh služeb na bydlení a nájmů až po nové ceny v restauracích a službách všeho druhu. Zdražily rovněž úvěry včetně hypoték. A také přetrvává problém s mezinárodní přepravou. Opomenout nelze ani ceny potravin, které pravidelně reagují na počasí a nedostatek pracovníků (přičemž obojí se opakuje rok co rok).

Než si člověk po přečtení toho, co všechno ohrožuje jeho peněženku, začne chystat provaz na oprátku (samozřejmě dražší, neboť cena bavlny v roce 2021 vzrostla na světovém trhu o 43 procent), je nutné podívat se nejen na to, o co všechno kvůli inflaci přijde, ale také kolik dostane navíc.

