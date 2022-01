Stejná vládní koalice, stejný premiér, v řadě resortů i stejní ministři – a přece výrazně jiný vládní program. V Nizozemsku mají od pondělí novou vládu, kterou opět jako premiér vede liberál Mark Rutte. On nebo jeho ministři financí dřív často plísnili především jižní státy eurozóny za jejich vysoké zadlužení. Teď to jsou ale sami Nizozemci, kdo v příštích letech nejspíš poruší pravidla pro výši rozpočtového schodku a státního dluhu. A to záměrně. Rutte je ve funkci už od roku 2010 a je druhým nejdéle sloužícím předsedou vlády členské země EU. Déle je u moci jen maďarský premiér Viktor Orbán.

Nový nizozemský kabinet si chce během příštích čtyř let půjčit na trzích 29 miliard eur navíc oproti současným výdajům určeným na investice. Tedy v přepočtu přes 700 miliard korun. Připouští, že do roku 2025 nizozemský státní dluh nejspíš přesáhne 60 procent hrubého domácího produktu, tedy hranici, která je podle současných pravidel v rámci EU limitem z hlediska šetrného hospodaření.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.