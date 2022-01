Struktury holdingu AFK Sistema miliardáře Vladimira Jevtušenkova jednají o koupi banky Home Credit, patřící české společnosti PPF v Rusku. Informoval o tom s odvoláním na dva zdroje na trhu moskevský list RBK. Podle nich se jednání blíží k závěru, ale komplikuje ho současná situace v Kazachstánu, kde působí dceřiná banka Home Creditu. AFK Sistema je jednou z největších ruských investičních společností, podniká hlavně v telekomunikacích, nemovitostech a farmacii. Sám Jevtušenkov má podle časopisu Forbes majetek ve výši 3,4 miliardy dolarů.

„AFK Sistema je investiční společnost, pravidelně zvažujeme různé možnosti na trhu. To je podstata naší práce,“ odpověděli RBK v tiskovém oddělení holdingu. „Nebudeme komentovat drby na trhu,“ prohlásil představitel ruské banky Home Credit. O tom, že je ruský Home Credit na prodej, se začalo mluvit počátkem října. Tehdy specializovaný server Frank Media napsal, že kupcem by měla být maďarská skupina OTP Group, která už v Rusku svou, byť mnohem menší pobočku má. Podle zdroje RBK na finančním trhu byli celkem tři zájemci, kteří byli připuštěni do procesu due dilligence počátkem posledního čtvrtletí loňského roku.

Od října roku 2020 vede ruský Home Credit manažer Dmitrij Pešněv-Podolskij. Ten v květnu v rozhovoru řekl, že týden před svou tragickou smrtí při havárii vrtulníku na Aljašce Petr Kellner, majitel skupiny PPF, schválil tříletou strategii pro ruský Home Credit. „Udělal jsem mu prezentaci na co vsadit, jaký objem kapitálu musíme udržovat, aby pokračoval růst, na co dávat důraz, abychom udrželi pozice na trhu, a čeho se vzdát. Na nejbližší roky jsme vše ohledně Ruska s ním dohodli,“ řekl Pešněv-Podolskij.

Ruský Home Credit měl za prvních devět měsíců loňského roku čistý zisk 11,2 miliardy rublů (3,2 miliardy korun), což je o čtyři miliardy rublů více než za stejné období roku 2020. Podle jednoho zdroje listu RBK by cena při prodeji mohla dosáhnout až jedné miliardy eur. „Home Credit má velmi slušný ukazatel návratu kapitálu, vyšší, než je průměr na trhu, takže se nedá vyloučit určitá prémie, pokud portfolio úvěrů bude kvalitní,“ řekl RBK finanční analytik Michail Ganelin. Podle posledních informací je hlavním zádrhelem současná situace v Kazachstánu, kde platí výjimečný stav. Dceřiná banka ruského Home Creditu přitom v Kazachstánu v loňském roce vygenerovala 40 procent všech jeho příjmů.

„Vysoká výdělečnost banky zajišťuje stabilitu pro vytváření rezerv pro úvěry, které mohou být volatilní kvůli cykličnosti ruského trhu spotřebitelských úvěrů,“ napsala loni v září ratingová agentura Fitch. Podle Fitche pandemie měla jen mírný dopad na kvalitu úvěrů.

Ruský Home Credit vznikl v roce 2002, kdy skupina PPF koupila menší banku Innovacionnyj bank Technopolis. Prakticky jako první začal na ruském trhu nabízet spotřební úvěry v obchodech. Od začátku působil v partnerství se sítí obchodů s elektronikou Eldorado a do značné míry to Home Creditu pomohlo k rozšíření po celém Rusku. Když se majitel Eldorada dostal do finančních problémů, PPF síť dokonce odkoupila a mezi lety 2008 a 2013 ji vlastnila. Banka ustála i finanční krizi roku 2008 a v roce 2012 měla rekordní zisk kolem 19 miliard rublů. Proměnila se z banky nabízející primárně spotřební úvěry na plnohodnotnou banku se všemi standardními službami. Podle rozměru aktiv je ruský Home Credit na 31. místě podle žebříčku specializovaného serveru Banki.ru.

