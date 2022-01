Legendární britská rocková kapela The Rolling Stones byla v Británii poctěna novou speciální sérií 12 poštovních známek, které připomenou její světová vystoupení. Skupina letos oslaví 60 let existence. Známky půjdou do prodeje 20. ledna, uvedla televize Sky News.

Britská pošta (Royal Mail) v úterý oznámila, že vydá zvláštní sadu 12 známek „jako poctu jedné z nejtrvalejších rockových skupin na světě“. Na osmi známkách budou jednotlivě zobrazeni frontman kapely Mick Jagger, kytaristé Keith Richards a Ronnie Wood a loni zesnulý bubeník Charlie Watts při různých koncertech po celém světě – od londýnského Hyde Parku v červenci 1969 po koncert v East Rutherfordu v americkém státě New Jersey v srpnu 2019.

Další čtyři známky jsou součástí aršíku a představují dvě vyobrazení celé kapely a také dva plakáty k jejich světovým turné. „Jen málo kapel v dějinách rocku si dokázalo vybudovat tak bohatou a dlouhou kariéru jako The Rolling Stones,“ řekl šéf komunikace s veřejností britské pošty David Gold. „Vytvořili některá z nejikoničtějších a nejinspirativnějších alb moderní hudby ve spojení s průlomovými živými vystoupeními,“ dodal Gold.

The Rolling Stones se dali dohromady v roce 1962 a stala se z nich jedna z nejúspěšnějších a nejdéle existujících rockových formací na světě. Prodali odhadem více než 240 milionů nahrávek a získali mnoho ocenění včetně tří cen Grammy.

Mezi největší hity kapely, která má kořeny v americkém blues a rhythm and blues, patří (I Can't Get No) Satisfaction nebo Sympathy for the Devil. The Rolling Stones jsou čtvrtou hudební skupinou, které Royal Mail věnovala emisi svých známek. Předtím se podobné pocty dočkali The Beatles, Pink Floyd a Queen.