Tak velké zdražení hnojiv čeští zemědělci nepamatují. Jejich cena začala růst loni na podzim v důsledku extrémního zdražení plynu. Mnozí zemědělci zvolili vyčkávací taktiku a doufali, že cena klesne. To se ale nestalo, přitom se blíží klíčové období jarního hnojení. „Nakoupeno zatím pořád nemáme, ceny se ještě zhoršily, nevím, co s tím mám dělat. Předloni na podzim jsem kupoval tunu ledku za 4600, loni stála 8000. Říkal jsem si, jestli se zbláznili, ale teď se to vyšroubovalo až na 16 tisíc,“ poznamenal zemědělec Martin Janda ze Stříteže na Vysočině.

Hnojiva chce Janda obstarat do konce ledna. Pokud se jejich cena nesníží, počítá s tím, že nakoupí polovinu a travnaté louky pro jednou nepohnojí. Kde všude je nezbytné chemickou podporu použít, zvažují i mnozí další farmáři a začínají se zajímat o variabilní dávkování, kdy přizpůsobí množství hnojiv potřebám konkrétní plodiny. Cílem je co největší úspora, neobejde se však bez investice do moderních technologií.

