Pro veřejné funkcionáře tato povinnost platí už léta. Zadat do takzvaného Centrálního registru oznámení informace o svém majetku, na něž původně mohl nahlížet kdokoli. Úřady postupně přístup do registru ztížily, od loňského listopadu už je pak zavřený zcela a žadateli nepomůže ani vyplnění žádosti, k níž ho web spravovaný ministerstvem spravedlnosti vyzývá. Pokud by si tak někdo chtěl zjistit třeba informace o majetku členů bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) nebo nové vlády Petra Fialy (ODS), bude mít smůlu.

Napravit to má poslanecká novela zákona o střetu zájmů, kterou se má tuto středu zabývat vláda. A byť na tom, aby do registru zase bylo možné nahlížet, je shoda mezi koalicí i opozicí, návrh přesto nemá nic jistého. Součástí je totiž i změna, pro kterou se hlavně mezi poslanci ANO vžilo označení „lex Babiš“ – zákaz poslancům, senátorům, členům vlády a rad vlastnit média. Nebude už přitom možné využít například ani převodu do svěřenského fondu.

