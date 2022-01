Závěr loňského roku poskytl investorům uspokojení a klid. Akciové indexy uzavíraly na maximech a investoři měli klidné svátky a optimisticky hleděli do příštího roku. O to větší překvapení přinesly první týdny roku nového. Na trzích dluhopisů a úrokových sazeb probíhá nejsilnější výprodej za několik desetiletí a to s sebou táhne dolů akcie i další aktiva. Americký akciový index S&P 500 letos ztratil téměř čtyři procenta, technologický Nasdaq bezmála sedm procent.

Od dubna 2020 jdou akcie neustále vzhůru. Po cestě jsme sice zaznamenali několik poklesů srovnatelných s tím současným, ale každý z nich byl vždy dobrou příležitostí k nákupu. Dnešní situace se od předchozích korekcí v něčem liší. Zaprvé došlo k obratu dlouhodobého trendu úrokových měr směrem vzhůru, a to po celé délce výnosové křivky, u dluhopisů státních i firemních, investičního i spekulativního stupně, vyspělých i rozvíjejících se trhů.

Úrokové míry mají silnou tendenci pohybovat se v dlouhodobých trendech. Jsou jako zaoceánský parník, který jak se rozjede, nemá tendenci zastavovat nebo měnit směr. A od nich se odvíjí ceny všech aktiv. Zadruhé, velká část akciového trhu se již nachází v sestupném trendu. Když na konci prosince dosahoval index S&P 500 nového historického maxima, byla průměrná akcie v tomto indexu 12 procent pod svým maximem. V případě technologického indexu Nasdaq byla průměrná akcie v něm obsažená od svého vrcholu o 40 procent níže! Indexy totiž vytáhly na rekord hlavně akcie, které v nich mají největší váhu.

Warren Buffett kdysi prohlásil, že když opadne voda, zjistí se, kdo plaval nahý. Kvůli inflaci a vyšším úrokům nyní voda opadá a na kapitálovém trhu se odděluje zrno od plev. Vzdušné zámky akciového trhu strmě klesají, spekulativní bublina splaskává. Například známé „meme“ akcie jako GameStop, AMC Entertainment a další již ztratily od svého vrcholu tři čtvrtiny hodnoty. Silné globální korporace jako Apple či Microsoft zatím pouze korigují v růstovém trendu, nicméně také pro ně budou inflace a rostoucí úroky nemalou výzvou. I když jde bezpochyby o velmi kvalitní akcie, jejich aktuální cena je velmi optimistická a budou ji muset v nastávajícím těžším prostředí obhájit.