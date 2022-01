Zhruba před třemi lety se česká vláda rozhodla, že přispěje do rozpočtů sousedních zemí přenastavením domácí daně na cigarety. Nenápadná reforma, která měla další kuřáky odradit od jejich zlozvyku, vedla k tomu, že se Čechům vyplatí jezdit pro cigarety nejen do Polska a na Slovensko, ale už i do Rakouska.

V minulosti přitom český rozpočet inkasoval značné peníze z legálních prodejů cigaret na hranicích s našimi západními sousedy. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že zhruba třetina celé spotřební daně na cigarety se vybírala od Rakušanů a Němců. V roce 2019 to bylo cca 17 miliard korun a k tomu dalších bezmála pět miliard korun na DPH.

Pak ale přišla zmiňovaná reforma, jejímž nejviditelnějším výsledkem je růst daňové zátěže na cigarety o více než čtvrtinu při srovnání let 2019 a 2022. To se logicky odrazilo v ceně. Ne tak ale ve výběru spotřební daně. Ten vloni zaostal o bezmála 11 miliard korun za plánem a přes několikerá zvýšení sazby zůstal na úrovni roku 2017.

Aktuálně u nás balení prémiových cigaret s 20 kusy stojí 134 korun. Z toho 99 korun jsou různé daně. V Rakousku lze koupit stejnou značku cigaret v balení s 26 kusy za sedm eur. Takže v přepočtu dle aktuálního kurzu a po úpravě na standardní balení o 20 kusech jsou tamní prémiové cigarety zhruba o tři koruny levnější než u nás.

Na Slovensku jsou ceny cigaret zhruba o 20 procent nižší než v České republice. V Polsku je krabička nejlevnějších cigaret dokonce o polovinu levnější než u nás. Klesá i rozdíl v ceně oproti Německu, kde je velké balení prémiových cigaret po přepočtu dražší už jen o zhruba 12 korun. K čemu to vede? Kuřáci z Česka jezdí do trafik v Polsku a na Slovensku. Naopak naši západní sousedé ztratili motivaci k přeshraničním nákupům u nás.

Pokud je tedy záměrem pomáhat státním rozpočtům v okolních zemích, určitě bychom spotřební daně na cigarety měli dál zvyšovat. Pokud však chceme obnovit tradiční rovnováhu, měli bychom po vypršení aktuálního daňového kalendáře plánovaného do roku 2023 zmrazit daně na cigarety.