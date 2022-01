Od pádu Bohemia Energy získávají velké energetické firmy čím dál větší podíly na trhu. Dostaly se bez větší námahy k množství nových klientů. Dvě desítky dodavatelů, kteří ukončili činnost, po sobě nechaly 932 tisíc odběrných míst, z nichž největší zkrachovalý dodavatel odevzdal 878 tisíc. „Je to od Písaříka miliardový dáreček,“ říká na adresu majitele Bohemia Energy zdroj z energetických kruhů, který si nepřál být jmenován.

Podle tří na sobě nezávislých zdrojů se cena jednoho zákazníka při prodeji celých klientských kmenů pohybuje od 1300 do 5000 korun. Tak to platilo alespoň do loňského podzimu. Velcí hráči tak po pádu těch malých získali prakticky zdarma klienty, za něž by dříve museli zaplatit nejméně 1,2 miliardy korun. Odběrné místo plynu je přitom dražší než u elektřiny a hodnota domácnosti, která elektřinou topí, je vyšší než té, která převážně svítí a zapíná elektrospotřebiče. Jak si dodavatel polepší, tedy záleží i na tom, koho bude nově energií zásobovat.

