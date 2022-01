Akciovým investorům vydržel v letošním roce optimismus jen pár dní, a to doslova. Poté většina akciových indexů začala oslabovat, v některých případech i poměrně výrazně. Technologický index Nasdaq Composite odepsal k 25. lednu z maximálních hodnot 14,5 procenta. Zároveň se prudce zvýšila volatilita trhů. Index VIX, někdy v Česku nazývaný index strachu, zdvojnásobil svou hodnotu, když zejména pondělí 24. ledna bylo na amerických trzích opravdu dramatické. Trhy otevřely prudkým poklesem a ztrácely přes čtyři procenta (Nasdaq téměř pět procent), pak se ale trend prudce otočil a trhy uzavřely den v kladných hodnotách.

Takovýto obrat během jediného dne sice není unikátní, ale zase ani příliš častý. V tomto tisíciletí takto index Nasdaq 100 vymazal ztrátu přes čtyři procenta pouze podvanácté, naposledy v listopadu 2008. Většina těchto případů ale spadá do let 2000 až 2002, tedy do doby, kdy na trzích praskla tzv. dotcom bublina.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 50 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.