Zhruba v půli prosince jsme na tomto místě rozebírali indikátor, který varoval před propadem akciových trhů. Ten se v lednu opravdu dostavil a silně se zakousl do zisků z loňského roku. Jak už to bývá, propad nabral takovou rychlost, že málokdo zareagoval včas a své zisky si uzamkl prodejem. Zbývá otázka – co teď s tím?

Nic. Akciové propady, takzvané korekce, samozřejmě zvedají investorům tlak, ale jsou běžnou součástí vývoje trhu. Nemění nic na faktu, že dlouhodobý směr akciových trhů je vzhůru. A vyhnout se takové korekci je spíše o štěstí. Můžete dlouho tušit, že něco visí ve vzduchu, ale dokonale načasovat zamknutí zisků většinou stejně nezvládnete.

Chcete prodat, abyste levněji koupili zpět? Můžete jen velmi zhruba odhadovat, jestli jsou trhy už na dně. Když ano, prodejem uděláte velkou chybu. A vzhledem k velikosti lednového propadu je takové riziko značné. Navíc, až dojde k obratu vzhůru, dokážete včas koupit?

A co takhle přesun z akcií do jiných aktiv? Ani to nevypadá jako řešení. Na dluhopisech se dá (do splatnosti) dosáhnout už podstatně lepších výnosů než dříve, lépe je úročena i hotovost. I tak s nimi ale budete nahrazovat ztráty pomalu. Jedna z mála výhod těchto aktiv je méně adrenalinu pro investora.

Ztráty rychle nahradíte díky rizikovějším nástrojům? Určité ratio v tom je. Pokud jsou trhy relativně nízko, dává smysl o něco více riskovat a profitovat tak z předpokládaného obratu. Rozhodně se to však nesmí přehánět. Pokud běžně neobchodujete s pákovými produkty či deriváty, tak je vynechte i tentokrát. Na rozkolísaných trzích jsou velice rizikové.

Dokoupíte za nižší ceny? Ano. Pokud máte peníze, které jste zamýšleli investovat, trh vám dal příležitost k výhodnějšímu nákupu. Načasování zůstává stále problém, ale tentokrát by trh měl dát investorům více prostoru. Momentálně to vypadá, že si akcie budou hledat dno o něco déle a zřejmě kolem něj nějaký čas poskakovat. To dává příležitost rozdělit částku a postupně dokupovat. Znovu vše v souladu se sázkou na dlouhodobý růst akcií, ze kterého tímto můžeme vytěžit o něco víc.