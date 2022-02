Polský premiér Mateusz Morawiecki podepsal ve čtvrtek v Praze s českým protějškem Petrem Fialou dohodu o hnědouhelném dole Turów. Stalo se tak v den, kdy se Soudní dvůr EU postavil na stranu Česka ve sporu, který vypukl zhruba před rokem, když Česko podalo kvůli rozšiřování těžby poblíž hranic na Polsko žalobu. Poté, co se obě země dohodly, může být žaloba stažena. Mělo by se tak podle Fialy stát hned, jakmile Polsko pošle 45 milionů eur odškodného.

Jednání o konečné podobě dohody podle informací HN vrcholila v posledních dnech a obě strany na ně uvalily přísné informační embargo. Výsledný kompromis vychází z návrhu, který česká a polská delegace projednávaly od konce září. Česko má získat od polské strany zmíněné odškodné, z něhož by mělo uhradit škody způsobené polskou těžbou na české straně. Z toho 10 milionů eur půjde státu a 35 milionů eur poputuje přímo do Libereckého kraje, v němž leží těžbou dotčené obce.

„Polsko se v dohodě zavázalo mimo jiné k dostavbě podzemní stěny k zabránění odtoku podzemních vod z České republiky, ochranného valu a dalším opatřením například k zlepšení ovzduší v regionu,“ uvedl po setkání s Morawieckým Fiala. Do dokončení těžební činnosti bude dále podle dohody zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, terénních pohybů a hladin podzemních vod. Bude též fungovat fond k financování místních a regionálních projektů v oblasti životního prostředí.

Liberecký kraj je s česko-polskou dohodou spokojen, podle hejtmana Martina Půty ochrání české obyvatele i krajinu a přinese také finanční kompenzace. On i jeho protějšek maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski byli také při jednání v Praze přítomni. „Mediální ticho v posledních dnech k dohodě podle mě přispělo. Mohu pouze říci, že kraj je s dohodou spokojen,“ řekl HN Půta.

Česká strana přistoupila na kompromis ohledně trvání smlouvy. Česko požadovalo, aby smlouva platila deset let po ukončení těžby, nakonec se Praha a Varšava domluvily na pětileté lhůtě. V tuto chvíli má důl platnou koncesi do roku 2026. Její prodloužení do roku 2044 tento týden zpochybnil varšavský správní soud, který řešil žalobu polských ekologických organizací.

Arbitrem v případě sporu by měl být Soudní dvůr EU, což se původně Varšavě také příliš nelíbilo. Čeští vyjednávači jí ale dávali najevo, že vzhledem k tomu, že vede spory o právní stát a platnost unijních pravidel v Polsku, tuto záruku požadují.

Uzavření dohody kritizovala právní kancelář Frank Bold, která se angažuje v Česku i v Polsku na straně ochránců životního prostředí. Česká vláda měla podle stanoviska kanceláře zohlednit nová fakta o úbytku vody v důsledku těžby, místo toho podle ní uzavřela „bezzubou dohodu“.

Morawiecki dorazil na podpis do Prahy v čase, kdy Česko ve svém sporu s Polskem dosáhlo předběžného vítězství před Soudním dvorem Evropské unie, tedy nejvyšším soudem v unii. Jeho generální advokát, tedy fakticky poradce soudu, dal za pravdu Praze – Polsko podle jeho verdiktu porušilo unijní právo, když povolilo prodloužení těžby v dole Turów bez posouzení jejího dopadu na životní prostředí.

Stanovisko generálního advokáta je pouhým doporučením. Soud se jím ale ve velké většině případů nakonec řídí.

Soudní dvůr na českou žádost už loni v květnu rozhodl, že Polsko musí s těžbou okamžitě přestat, dokud soud nevydá konečné stanovisko. Poláci to ale ignorovali. Za to jim vyměřil pokutu ve výši půl milionu eur každý den. Polská vláda ji ale odmítá platit. Není jasné, jak to s pokutou – dosahující již desítky milionů eur – bude poté, co Česko žalobu stáhne. „Zvažujeme další opravné prostředky, podle nás byla uložena nesprávně,“ řekl v Praze premiér Morawiecki. Evropská komise se chystala, že pokuty strhne z nejbližších plateb, které mají do Polska zamířit z unijních fondů.

Oba premiéři si během tiskové konference notovali, že se shodnou i v jiných záležitostech, hlavně bezpečnostních. Kritizovali Rusko za jeho výhrůžky Západu a podpořili Ukrajinu. Pro polského premiéra Morawieckého je ukončení sporu o Turów důležité vnitropolitické téma, protože je pod tlakem svých oponentů uvnitř vlády, především euroskeptického ministra spravedlnosti Zbigniewa Zobry.

Není zatím jasné, zda bude uzavření smlouvy vykládáno jako politické vítězství, když Polsko bude muset zaplatit Česku vysoké odškodné a zároveň i pokutu do unijní pokladny za to, že od května se v Turówě dál těží, i když to Soudní dvůr EU v květnu předběžným opatřením zakázal.