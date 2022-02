Pět milionů. Přesně takovou pokutu udělila Česká národní banka stavební spořitelně Modrá pyramida za to, že si za předčasné splacení půjček účtovala náklady na provize zprostředkovatelům a náklady za úroky vyplacené vkladatelům.

Připomeňme, že jde o výsledek letitého sporu o výklad zákona o spotřebitelském úvěru. Centrální bankéři dlouhodobě tvrdí, že zákon nikde nestanoví kompenzace finanční instituce za ušlý zisk ani nárok na náhradu nákladů. Přípustné jsou jen administrativní poplatky. Soukromé instituce zase tvrdí, že není možné, aby vztah mezi klientem banky a bankou byl jednostranně vychýlen ve prospěch klienta tím, že může kdykoliv bez jakýchkoliv sankcí odejít z dlouhodobého úvěrového vztahu jen proto, že je pro něj nevýhodný. Banka má podle nich s klientem spoustu nákladů a ty by měl on zaplatit. A pokud ne, může se stát, že klienti bank nedostanou možnost zafixovat si úrok na mnoho let dopředu. Protože se banky budou bát, že když úroky porostou, klient zůstane a ony budou tratit a naopak, když úroky budou klesat (a banky mají stále napůjčeno za vysoký úrok), potom jim utečou za lepší nabídkou.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.