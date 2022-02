Více než do Prahy jezdí do Varšavy. Z kanceláří v pátém patře věžáku Steelhouse se dívají na komíny železáren a o rodném Třinci říkají, že je to skvělé místo k podnikání. Bratři Wałachovi byli mediálně nejvíce sledovaní před 12 lety, když získali titul EY Podnikatel roku.

Potom se ale na roky odmlčeli a čtenářům, kteří detailně nesledují český byznys, je tak lepší je připomenout přes značky, jež budovali. Namátkou džusy Relax, výrobce doplňků stravy Walmark, dále Marťánci, Proenzi, Prostenal nebo Biopron.

Dnes už Adam, Mariusz a Valdemar žádnou z těch firem nemají, ale přes svou skupinu Aternus investují do českých a polských start-upů, mají v portfoliu tři dolarové jednorožce. A jako praktikující křesťané se rozhodli udělat zásadní filantropický počin.

HN: Proč jste se rozhodli dát tak velkou sumu na filantropii? Proč zrovna 1,8 miliardy korun?

Valdemar: Chtěli jsme trumfnout Vlčkovy (smích).

Adam: Já mu říkal, ať to neříká! Ne, vážně, filantropie je nakažlivá. Byť my už o nadaci uvažujeme určitě pět let a poslední rok jsme se naplno věnovali její profesionální přípravě.

Valdemar: Chtěli jsme udělat nadaci, která by nebyla průtoková (jako naprostá většina nadací v Česku), ale investiční. Tedy aby nebyla závislá na svých zakladatelích a tom, jak se jim právě daří. Většina filantropů totiž dává peníze podle toho, jak v daném roce zrovna mohou. My chceme nadaci, která je stabilní a má z čeho rozdávat stále. Proto jsme do ní vložili nenávratně najednou tak velký majetek. Pokud počítáme, že by průměrná výnosnost jejích aktiv měla být čtyři až pět procent ročně, tak nám 1,8 miliardy do základu dává smysl. Pak bude nadace moci ročně podporovat různé projekty zhruba 100 miliony korun.

Adam: Ale jestli to budou dvě miliardy, nebo jednou třeba tři, vlastně není až tak důležité. Důvod, proč jsme ji založili, je v tom, že si uvědomujeme, že nám bylo hodně dáno. Máme finanční úspěch, máme hodně zkušeností z byznysu a tím vším chceme pomáhat. Chceme ukázat, že filantropie může být řízena strategicky a efektivně. A celé je to rámované tím, jak dobře víte, že jsme křesťané. Filantropie řecky znamená láska k člověku (filein – milovat a anthrópos – člověk). Milovat Boha a milovat druhé a sloužit jim – je základní paradigma křesťanství. Láska k člověku znamená uspokojovat jeho potřeby nejen fyzické, ale také duchovní. Věříme, že máme vracet svůj úspěch okolí, protože sami jsme byli hmotně obdařeni. Jiní byli obdařeni zase jinak a mohou věnovat třeba svůj čas nebo vědomosti a schopnosti. Dávání bereme jako naše poslání, které našemu životu dává naplnění, velký smysl a radost.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.