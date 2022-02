Fenomén takzvaných SPAC společností, který je v USA datován již od 80. let minulého století, se pozvolna dostává i na starý kontinent, a dokonce i na náš burzovní parket. SPAC jsou speciální společnosti, které získají peníze od investorů, umístí své akcie na burzu a pak za ně nakupují již fungující firmy. Vtip je ale v tom, že původní investor do SPAC nemá ponětí, co se za jeho peníze nakoupí, a musí tak bezmezně věřit manažerům firmy, že vyberou soukromou společnost, která násobně zhodnotí jeho investici. První SPAC oživí také pražskou burzu a bude mít palebnou sílu až jednu miliardu korun.

Evropa je v těchto emisích daleko za Spojenými státy, byť na obou kontinentech byla loni opět aktivita naprosto rekordní. V USA se dostalo na burzu 613 těchto „zajíců“ a získali od investorů přes 160 miliard dolarů. V Evropě se o něco podobného pokouší burzy až od roku 2019 a loňský rok uvedl celkem 39 nových SPAC s 8,5 miliardy dolarů.

Motivace je snadná, SPAC umožňuje manažerům luxus rychle dokončit nákup, ale rovněž dostatek času hledat. Akviziční cíl pak má vymetenou cestičku až na akciovou burzu. Zajíci v poslední době loví především v technologickém sektoru a pomáhají tak na svět mnoha firmám, které by se na veřejný trh jinak nedostaly… nebo ani dostat neměly.

Nevýhodou tohoto trhu je totiž opravdu jeho rizikovost. Přitom ze stovek stávajících SPAC, s jejichž akciemi se mimoděk vesele obchoduje na základě spekulací, jestli už se blíží k podpisu nějakého nákupu, či nikoliv, se jenom zlomek dokáže opravdu úspěšně prosadit. V USA se například podařilo za šest měsíců na přelomu 2020 a 2021 exitovat ze SPAC v hodnotě jen jedné miliardy dolarů. Pokud se manažerům lov nevydaří, vrátí investorům své prostředky, ale očištěné o likvidační náklady.

Před strmě rostoucím odvětvím bude v roce 2022 obrovská výzva, mnoho zajíců totiž musí ulovit svou „kořist“, jinak zkrátka zemřou hlady. Vzhledem k tomu, že bez ní vydrží asi dva roky, bude letošek velkým rozcestím. Buď nám na celém akvizičním trhu budou dominovat ušáci, nebo bude nadbytek potravy pro krkavce.