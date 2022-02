Stále více developerů zdůrazňuje u svých projektů například šetrné hospodaření s vodou nebo energiemi. Nejsnazším způsobem, jak doložit důraz na životní prostředí, jsou ekologické certifikace. Po známějších plaketách BREEAM a LEED se v Evropě nyní snaží prosadit další s názvem WELL.

„Po debatě o ekologickém stavebnictví, úsporách energií v budovách nebo šetření vodou se musí developeři zaměřit i na zdraví a pohodu lidí, kteří v jimi stavěných nemovitostech bydlí nebo pracují,“ říká v rozhovoru pro HN Rick Fedrizzi, výkonný ředitel International WELL Building Institute, která za certifikací stojí. WELL hodnotí například kvalitu vzduchu či osvětlení v budově nebo to, jak prostředí ovlivňuje lidskou psychiku.

WELL navazuje na zmíněné dva populárnější certifikační programy, které jsou rozšířené i v Česku. Britský BREEAM (z anglického Building Research Establishment Environmental Assessment Method) hodnotí například zeleň nebo celkový dopad budovy na životní prostředí. Využívají ho především majitelé průmyslových budov. Americký LEED (zkratka z Leadership in Energy and Environmental Design) je více zaměřený na spotřebu energií. Více také kontroluje průběh výstavby. Certifikaci LEED mají hlavně kancelářské budovy.

