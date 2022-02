Není to zrovna oblíbená turistická destinace. Půlmilionovému Mariupolu dominují dvě obří železárenské hutě. Tedy závody, které svého času zaměstnávaly snad třetinu obyvatelstva. Nepřehlédnete je. A když se změní směr větru, tak věřte, že je skutečně ucítíte. V roce 2014 chybělo jen málo a město by padlo do rukou proruských separatistů. Příběh o pár tisícovkách občanů, kteří začali hloubit zákopy na okraji města a kteří donutili již stahující se ukrajinskou armádu k návratu, patří mezi ikonické události soudobých ukrajinských dějin. O osm let později vypadá město úplně jinak. Jakkoliv frontová linie, eufemisticky nazývaná linie kontaktu, je jen pár desítek kilometrů od města, obyvatelé Mariupolu nevypadají, že by si možnost vojenského konfliktu brali nějak zvlášť k srdci. „My v tom žijeme osm let, jsme připraveni na všechno,“ říkají jedni. „Strach máme, ale nedáváme ho najevo, trvá to moc dlouho,“ dodávají jiní.

