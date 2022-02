Irské zdanění velkých firem ve výši 12,5 procenta je dost pěkné na to, aby do země nalákalo tisíce firem s cílem ušetřit na daních. Apple, Google, Facebook a další korporace tak těžily téměř dvacet let z nižšího zdanění právnických osob a dalších...

8. 10. 2021 ▪ 3 min čtení