Na Ukrajinu posílá Česko 10 milionů korun, zároveň ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve středu podepíše darování zdravotnického materiálu pro Ukrajinský červený kříž. Zásilka by měla obsahovat i sanitní vozy. O další pomoci bude česká vláda ještě jednat. „Je potřeba udělat takové kroky, abychom odradili Rusko od další eskalace konfliktu. Zároveň musíme být připraveni na to, že Rusové vstoupí vojensky na Ukrajinu, a zařídit podle toho sankce i praktickou pomoc Ukrajině,“ říká ministr v rozhovoru pro HN.

HN: Jaké sankce jste na jednání ministrů EU prosazoval?

Vystupuji takovým způsobem, aby sankce byly jasnou odpovědí na hrubé porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace. Hranice není možné překreslovat silou. Rusko musí dostat jasný signál, aby nepokračovalo ve svých aktivitách. Sankce byly koordinovány i s Velkou Británií, také očekáváme, co přijde z USA.

HN: Jak se podle vás bude situace vyvíjet? Jsme na pokraji války, nebo je ještě možné diplomatické řešení?

Je potřeba udělat takové kroky, abychom odradili Rusko od další eskalace konfliktu. Zároveň musíme být připraveni na to, že Rusové vstoupí vojensky na Ukrajinu, a zařídit podle toho sankce i praktickou pomoc Ukrajině. To, že Rusko vstoupilo vojensky na Ukrajinu, toho jsme svědky od roku 2014, i tehdy tam operovala ruská armáda. Nyní je také celá operace řízena ruskými tajnými službami, situace v tomto ohledu není ničím nová.

HN: Překvapily vás kroky Ruska?

Současné dění nás nezaskočilo v tom smyslu, že bychom nepočítali s možnou eskalací. S tímto scénářem pracujeme již delší dobu, na druhou stranu nikdo nepředpovídá, co se odehraje druhý den. Ale na ministerstvu se schází odborná skupina každý den, která vyhodnocuje informace z Ukrajiny, začala se scházet v lednu. Když je potřeba, svoláváme krizový štáb, ten proběhl dnes (v úterý, pozn. red.). Zabývá se otázkami zastupitelského úřadu, našich občanů a vydává i cestovní doporučení pro občany.

HN: Chtěli jste Ukrajině poslat 10 milionů korun. Zvažujete nyní navýšení této částky?

Deset milionů korun je částka, kterou mohu podepsat já jako ministr zahraničí. Zítra (ve středu, pozn. red.) podepíšu vázaný dar pro Ukrajinský červený kříž, to ještě budu prezentovat. Bude se opět jednat o zdravotnický materiál, měly by tam být i sanitní vozy. Co se týče další pomoci, o tom musí rozhodnout vláda. Na pracovní úrovni se o tom bavíme, možností, jak pomoci Ukrajině, je více, vyhodnocujeme to.

HN: Co myslíte? Zbraně? Nebo vojenské posily?

To je otázka na ministerstvo obrany, ale debata probíhá a hledají se další možnosti.

HN: Rodiny diplomatů již Ukrajinu opustily, počítáte s další evakuací?

To je záležitost krizového štábu, který situaci průběžně vyhodnocuje. V tuto chvíli je naším zájmem udržet diplomatické zastoupení co nejdéle. Je to i z hlediska praktického, máme přístup k informacím, je to výraz podpory Ukrajině, v tuto chvíli jsou tam zaměstnanci, kteří vykonávají důležité činnosti ve vztahu k této situaci. Udržíme zastoupení, co to situace dovolí.