Zvýšením základní úrokové sazby na 4,5 procenta udělala ČNB z koruny „nejdražší“ měnu v Evropské unii, co se týče nákladů na dlužní kapitál. To se promítne do nákladů firemního financování, a také nákladů na realizaci fúzí a akvizic...

9. 2. 2022 ▪ 2 min čtení