Za hranicemi mají přes sto tisíc ruských vojáků, kteří jim mohou vpadnout do vlasti. A Ukrajinci se na to snaží připravit tím, že si kupují zbraně. Jen za únor se v zemi registrovalo 10 tisíc nových nositelů zbraní. Více než 700 tisícům ozbrojeným Ukrajincům hodlá tamní parlament nyní rozšířit pravomoci – aby mohli nosit zbraně s sebou a používat je na sebeobranu. „Přijetí tohoto zákona je plně v zájmu státu a společnosti,“ uvedli autoři návrhu, podle nichž je zákon zapotřebí kvůli „existujícím hrozbám a nebezpečím pro občany Ukrajiny“.

S ohledem na rostoucí napětí s Ruskem také povolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do služby aktivní zálohy. Celkem jde o 36 tisíc lidí. Na rozdíl od povstalecké Doněcké a Luhanské republiky zatím Ukrajina nepřistoupila ke všeobecné mobilizaci, při které by na obranu země museli nastoupit i civilisté. K dispozici má totiž ještě dalších 200 tisíc veteránů z bojů na Donbase z let 2014 a 2015. Ruských vojáků je na ukrajinské hranici podle odhadů americké vlády 169 až 190 tisíc, celkově má ruská armáda přes 280 tisíc aktivních mužů.

