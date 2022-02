Strach z omezení dodávek z Ruska tlačí na ceny pohonných hmot u benzinových pump v Česku. Nafta už kvůli ruské invazi na Ukrajinu stojí nejvíc ve své historii. A benzin k tomu nemá moc daleko. Ceny za poslední měsíc vyskočily o více než dvě koruny na litr.

Nafta stojí podle údajů CCS v průměru rekordních 37,51 koruny za litr a natural v průměru 38,30.

I přesto je přitom na řadě míst u pump víc rušno než dřív. Lidi ženou k pumpám obavy z válečného konfliktu a možného přerušení dodávek ropy z Ruska, a tak tankují plné nádrže. „Jezdí k nám opravdu víc lidí než obvykle. Navíc si ani nekupují potraviny, ale vyloženě jedou natankovat,“ popisuje prodavač pumpy Profi Auto ve Statenicích na okraji Prahy.

Konkrétně o třetinu větší prodeje hlásí síť čerpacích stanic Tank ONO, která je známá nízkými cenami. „Naši řidiči nestíhají zavážet. Začalo to ve čtvrtek, máme denně o milion litrů větší výtoč než obvykle, což je asi třetina,“ říká Petr Ondra, spolumajitel Tank ONO.

Nárůst prodejů u pump potvrdil HN i zdroj z jedné velké petrolejářské společnosti. „V posledních dnech jsme zaznamenali nárůst prodejů zhruba o třetinu, fronty se ale zatím netvoří a vše zvládáme,“ uvedl s tím, že si nepřeje být jmenován, aby nespouštěl paniku.

Podobně opatrný je i analytik Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. „Některé společnosti skutečně hlásí zvýšené prodeje pohonných hmot. Ale vše se zvládá, zásoby mají všichni slušné,“ upozornil. Růst poptávky podle něj navíc nelze připisovat jen strachu z dopadů válečného dění na Ukrajině, příčin je víc. Roli hraje oživení dopravy po covidu, cesty lidí na hranice s Ukrajinou i blížící se jarní sezona, kdy víc lidí jezdí autem.

Dostatečné zásoby ropy i produkci paliv potvrzuje jejich jediný výrobce u nás, skupina Orlen Unipetrol. „Jsou na úrovni, která je dostatečná k pokrytí současné poptávky. Zajištěny jsou také dodávky ropy, a to do všech rafinerií skupiny Orlen v Polsku, České republice a Litvě,“ ujistil mluvčí společnosti Pavel Kaidl.

Situaci na Ukrajině podle něj celá skupina včetně mateřské, polské PKN Orlen, monitoruje a je „připravena na různé scénáře“. „Ropa je dodávána průběžně a v souladu s dlouhodobými a spotovými kontrakty. Pokračuje jak maloobchodní, tak velkoobchodní prodej pohonných hmot,“ dodal Kaidl.

Státní obchodník s pohonnými hmotami Čepro také hlásí maximální zásoby. Mimo jiné ale i proto, že se připravuje plánovaná odstávka rafinerie v Kralupech nad Vltavou. „Logistický systém společnosti Čepro je aktuálně maximálně naplněný,“ uvedl šéf firmy Jan Duspěva. Pokud jde o prodeje benzinu a nafty, podle něj zatím „zásadní navýšení“ Čepro, provozující i pumpy EuroOil, neeviduje.

Podle statistik společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, nafta ještě nikdy tolik jako nyní nestála. Přes hranici 37 korun se dostala jen velmi mírně v září roku 2012. A ani naturalu k překonání rekordů příliš nechybí. Nejdražší byl v září 2012, kdy stál až 38,50 Kč.

V meziročním srovnání je dnes natural dražší o 9,17 koruny za litr, a nafta dokonce o 9,58 koruny.

„Ta situace je velmi zajímavá svou dynamikou. Jen za sobotu, za jediný den, zdražila nafta o 65 haléřů a benzin o 43 haléřů. Jedná se skutečně o skokové nárůsty,“ komentuje vývoj hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ceny pohonných paliv reagují mimo jiné i na cenu ropy. Ta kvůli nejistotám plynoucím z vojenského konfliktu vyskočila až na 98 dolarů za barel ropy Brent. Aktuální cena je 94,50 dolaru. Kolem Vánoc stála jen zhruba 75 dolarů za barel.

Podle Křečka však ani růst ceny ropy neospravedlňuje rychlost, s jakou pohonné hmoty zdražují. „Současná cena ropy těsně pod 100 dolarů za barel není nic, co nepamatujeme. V letech 2011 až 2014 jsme se pohybovali v koridoru 100 až 120 dolarů za barel,“ říká.

Podle něj tak čerpací stanice hřeší na to, že se lidé i trhy obávají dopadů ruské invaze na Ukrajinu. „Je evidentní, že čerpací stanice zneužívají situace, aby si navýšily marže. Jedná se čistě o rizikovou přirážku, protože by klidně mohly doprodávat zákazníkům zásoby, které si pořídily mnohem levněji,“ říká.

Potvrzuje to i Petr Ondra z Tank ONO. Podle něj jeho síť drží své obvyklé marže, ale ostatní čerpadláři se rozhodli situace využít a zdražili více, než by museli. „Nechci nikomu sahat do svědomí, je to jejich věc, ale zdražili o dvě korun na litr více, než odpovídá nákupu,“ říká. U Tank ONO je teď cena za litr nafty na 34,90 Kč a natural stojí 36,50 Kč.

Ještě více než ropa zdražily další energetické komodity, elektřina s plynem. Ceny plynu na březen šly nahoru až o 50 procent, elektřina na stejný měsíc pak vyskočila téměř na dvojnásobek.

U něj i u ropy panují obavy z toho, co se stane, když Rusko utáhne kohoutky. Ať už kvůli potrestání Evropy za tvrdé ekonomické sankce, nebo kvůli tomu, že za ně nebude moct přijímat platby. EU oznámila, že plánuje některé ruské banky odstřihnout od mezinárodního platebního systému SWIFT.

U ropy ještě není situace tak vážná. Tamní dodávky představují zhruba čtvrtinu evropské spotřeby a experti očekávají, že by byla EU schopná tento výpadek, byť za vyšší ceny, nahradit.

Větší problém by mohl nastat u plynu. Ten se na evropské spotřebě podílí zhruba ze 40 procent. A i kdyby se další kanály vytěžily na maximum, Evropě bude stále chybět plyn na pokrytí zhruba pětiny její spotřeby.

S přispěním Jaroslava Maška