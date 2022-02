Týden před invazí na Ukrajinu uspořádalo Rusko cvičení svých strategických sil s jadernými zbraněmi. Při pohledu zpět to byl první signál směřující k Severoatlantické alianci, aby se nepletla do chystaného útoku na Kyjev. Potom při projevu těsně před akcí prezident Vladimir Putin nepřímo varoval jiné jaderné mocnosti před vměšováním do ruské operace. A v neděli, čtvrtý den útoku na Ukrajinu, uvedl ruské jaderné síly do vyššího stupně bojové pohotovosti poté, co zfalšované referendum v Bělorusku schválilo rozmístění atomových zbraní na území tohoto ruského spojence.

A na Západě začali politici, experti i obyčejní lidé přemýšlet, jak vážné to s případným použitím jaderných zbraní může být. Evropská unie a evropští členové NATO žijí pod atomovým deštníkem Spojených států amerických. Jen některé evropské země se na tomto programu NATO podílejí a jejich letouny by v případě krize nesly americké jaderné zbraně. Modernizaci tohoto programu zmínil ve svém přelomovém projevu v neděli v německém Bundestagu i kancléř Olaf Scholz.

Nejpravděpodobnějším důvodem, proč Putin začal hovořit o vyšším stupni pohotovosti jaderných zbraní, je snaha odvést pozornost od zjevného neúspěchu ruských vojenských akcí na Ukrajině, kterou masivně začali podporovat členové EU a právě NATO, které ruský prezident vidí jako svého hlavního nepřítele a vyzyvatele. Putinovým cílem je NATO jako soupeře zastrašit, nikoli napadnout.

