Můžete zachraňovat osadu přeživších před zombies, rušnou restauraci před krachem, křehkou vesnickou dívku před monstrem. Nebo můžete zachránit manželství.

Láska a přitažlivost, které mizí pod pěnou dní dlouhodobých vztahů, kdy praktické záležitosti přehluší ty milostné, jsou jen málokdy tématem konzolových a počítačových her. Zářným příkladem je však kooperativní dobrodružná plošinovka It Takes Two od Hazelight Studios, která vás a vaši druhou polovičku vtáhne do (metaforicky i doslovně) zakletého světa výčitek a hašteření. Rozhádaní manželé Cody a May na prahu rozvodu se nevědomým zapříčiněním své dcery Rose magicky promění v panenky. Aby se stali znovu lidmi a neztratili nešťastnou Rose, musí se vydat na nebezpečnou cestu útrobami vlastního domu a překonat mnoho překážek, které jim pod nohy hází třeba i mluvící partnerská příručka – bláznivý doktor Hakim.

Naučit se spolupracovat se spolu s nimi musí i hráči, tuhle hru si totiž zahrajete pouze ve dvojici. A to ať už sedíte na jednom gauči, nebo vás dělí půlka světa.

