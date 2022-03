Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

české strojírenství se vlivem dramaticky rostoucích cen vstupních materiálů a součástek, celosvětového nedostatku čipů, drahých energií, ale také útlumu spalovacích motorů v automobilovém průmyslu a dalších nepříznivých okolností ocitá ve složité situaci. Ještě důležitější roli proto bude v příštích letech hrát efektivita a schopnost rychle se přizpůsobit požadavkům zákazníků. Příklady velkých strojírenských firem ukazují, že právě v těchto oblastech je digitalizace klíčem k dosažení skokového zlepšení.

Pro menší firmy jsou ale potřebné technologie často příliš drahé. Jejich dostupnost by se mohla zvýšit s příchodem páté generace mobilní sítě (5G), která kromě zaručeného připojení výrazně zvýší rychlost přenosu dat a sníží reakční dobu v síti. To mimo jiné umožní provádět výpočty a zpracovávat data vzdáleně, v datových centrech a cloudech, čímž výrazně klesnou náklady na nutný hardware. Rozšíří se také možnost nakupovat technologie jako službu – příležitost k expanzi svých služeb se chystají využít operátoři 5G sítí, ale i další poskytovatelé. A právě to by mělo přístup k technologiím pro digitalizaci usnadnit i malým firmám.

Pavel Vrba ze společnosti Accenture v rozhovoru mimo jiné připomíná zvyšující se složitost strojírenských výrobků – z dříve mechanických výrobků se stávají mechatronické, vybavené elektronikou a softwarem. Ta dále prohlubuje potřebu digitalizace nejen ve fázi výroby, ale v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Nadále platí, že na začátku digitalizace by vždy měl stát promyšlený plán cílového stavu a harmonogram postupných kroků, jak k němu dospět. Osamocené projekty bez předem známé návaznosti na digitalizaci zbytku firmy později další rozšiřování digitalizace často komplikují.

Přeji vám inspirativní čtení.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost strojírenství.