Více než tři a půl tisíce šéfů světových firem a expertů na kyberbezpečnost poslalo byznysu varování, že letošní rok přinese zvýšený počet útoků na firemní sektor. A společnosti ve střední a východní Evropě, tedy i ty české, mohou být častým cílem, říká nová studie poradenské společnosti PwC sestavená z odpovědí zmíněného počtu expertů. Nejohroženější podniky mají být ty, jež se v posledních dvou „covidových“ letech masivně digitalizovaly, současně s tím ale dlouhodobě podceňují ochranu svých robustních IT systémů.

Podle PwC došlo k rekordnímu počtu kybernetických útoků už v loňském roce. Zpráva to dává do souvislosti s tím, jak lidé a firmy vlivem opatření proti šíření koronaviru trávili více času online. Až 72 procent oslovených vedoucích pracovníků a expertů na IT bezpečnost v regionu střední a východní Evropy se však domnívá, že množství hackerských akcí bude letos ještě vyšší a výrazně nad světovým průměrem. Globální nárůst očekává 60 procent dotázaných.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.