Nejnovější čísla o vývoji průmyslu, která zveřejnil Český statistický úřad, naznačují postupné zotavování z covidového útlumu. Mají ale jednu velkou nevýhodu – jde o údaje za letošní leden a podle ekonomů vůbec nereflektují současné dění a komplikace spojené s invazí Ruska na Ukrajinu. A jak se zdá, ruská agrese český průmysl zpomalí. Pocítí to především firmy navázané na obchod s dotčenými zeměmi nebo podniky, které jsou závislé na ruských a ukrajinských surovinách.

Průmyslová výroba podle ČSÚ v lednu meziročně vzrostla o jedno procento, oproti loňskému prosinci pak o 3,1 procenta. „Můžeme si povzdechnout, že to s naším průmyslem mohlo vypadat dobře, ale realita nyní vypadá bohužel jinak. Nejistota je obrovská a jediné, co můžeme říct s jistotou, je, že současný vývoj bude pro náš průmysl problematický,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Podle něj lednová čísla potvrzují předchozí výhledy o postupném návratu a oživování českého průmyslu. Například poradenská firma Deloitte předpokládala, že za celý rok 2022 se průmyslová výroba zvedne o 5,3 procenta, společnost Generali očekávala dokonce růst o šest procent. Taková čísla ale budou muset analytici přehodnotit.

„Nevíme, co všechno a jak dlouho se bude na Ukrajině dít. Na aktualizované číslo odhadu na celý rok potřebujeme vědět mnohem více, ale vše směřuje k slabšímu růstu a ještě vyšší inflaci,“ upozorňuje Seidler. Únorová inflace přitom vystoupala na 11,1 procenta, vyšší meziroční růst cen byl naposledy v roce 1998.

Lednový růst průmyslu táhla výroba ostatních dopravních prostředků, která vyrostla o více než pětinu, stejně jako farmaceutická výroba, o 11 procent si polepšilo strojírenství. Naopak automobilky se svými výpadky ve výrobě byly sektorem, který v lednu růst průmyslu nejvíce brzdil.

A zpomalovat ho budou nejspíš i nadále, následky ruské invaze na ně už totiž tvrdě dopadají. Mladoboleslavská Škoda Auto už razantně omezuje výrobu, zastavila linky, na kterých montuje elektrické Enyaqy, a zaměstnanci už se při hromadném rušení směn začínají obávat o práci. Škodovce totiž chybí především kabelové svazky od ukrajinských dodavatelů a nemá je zatím jak nahradit.

To, že Škoda nevyrábí tolik, jak by chtěla, pociťují i její dodavatelé, kterým automobilka hromadně ruší objednávky. Není ale sama, k podobnému kroku už přistoupily i německé automobilky jako BMW, Mercedes nebo Volkswagen, kam řada českých firem dodává své součástky. „Vidíme dvacetiprocentní pokles objednávek a myslím, že to neustane a krize se bude podepisovat i v dalších týdnech,“ uvedl Daniel Otáhal, obchodní ředitel firmy KES, vyrábějící kabelové a elektrické systémy.

Celý průmysl začíná také sužovat nedostatek surovin z Ruska, které čelí ekonomickým sankcím. „Problematický je dovoz některých komodit, Evropa omezuje nákup ropy a zemního plynu z Ruska, kvůli čemuž rostou jejich ceny na několikaletá maxima. Mezi další komodity dovážené z Ruska a potřebné v českém průmyslu patří palladium, hliník, nikl či ocel,“ vyjmenovává ekonom společnosti Deloitte Filip Pastucha.

Vedle nedostatku je limitujícím faktorem i cena surovin. Palladium například vyskočilo za poslední měsíc téměř o 30 procent (na necelé tři tisíce dolarů za unci), hliník o 11 procent (téměř na 3,5 tisíce dolarů za tunu), nikl vyrostl dokonce o více než sto procent.

„Není dostatek komodit, nikdo ani neví, za jaké ceny energií budeme vyrábět další měsíce. Náš průmysl je přitom závislý na plynu a elektřině, především při ohřevu nástrojů,“ připomíná Jan Pleyer, šéf dodavatelské firmy Auria pro Česko a Slovensko, s tím, že cena plynu může být až čtyřnásobná. „To by bylo naprosto likvidační,“ tvrdí.

Chybět budou ale i suroviny z Ukrajiny. „Hutní průmysl řeší nedostatek železné rudy, kterou musí místo Ukrajiny poptávat jinde, například z Brazílie nebo v Austrálii, což zvyšuje její cenu a časovou dostupnost,“ říká ekonom Pastucha. Mezi největší české podniky v oboru patří Třinecké železárny nebo Liberty Ostrava.

Materiál ale bude chybět i ve stavebnictví, které podle dat ČSÚ rostlo v lednu meziročně o 6,4 procenta. Podle partnera poradenské skupiny Moore Petra Kymličky ale není pravděpodobné, že by lednový trend pokračoval i nadále. „Na vině budou zejména výpadky dodávek stavebních materiálů, kdy kritický bude především nedostatek stavební oceli, jejíž dodávky zcela ochromil konflikt na Ukrajině,“ vysvětluje Kymlička.

Problematický pro české firmy by podle ekonoma Pastuchy mohl být také odliv ukrajinských zaměstnanců, kteří mohou dostat povolávací rozkaz.