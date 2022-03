Od Chomutova až nad Ústí nad Labem rostou na svazích Krušných hor bukové lesy, které podle vědců zasluhují mimořádnou ochranu. Soukromníci, ale i státní Lesy ČR přesto v bučinách, které mají status Evropsky významné lokality, stále těží a vytvářejí rozsáhlé paseky. Za zastavení kácení v oblasti už sepsali úřadům výzvu vědci, tisíce lidí podepsaly petici a proti mýtinám protestují i města Horní Jiřetín a Litvínov. Bez výrazného výsledku.

Úřady zatím těžbu omezují jen částečně. Státní lesníci navíc nyní poblíž Litvínova porazili na dvou pasekách více než dvě stě let staré buky, a to bez předchozího povolení úřadů. Některé ze stromů pamatují dobu, kdy Marie Terezie v českých zemích zavedla povinnou školní docházku. Odumírající stromy z druhé poloviny 18. století jsou přitom podle expertů velmi důležité pro řadu druhů ptáků, hmyzu či hub a měly by být důsledně hájeny.

