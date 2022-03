Do dvou týdnů prakticky nebudou místa, kde by mohly dlouhodobě bydlet ukrajinské rodiny, které prchly do Česka před válkou. Problémy s jejich ubytováním nyní řeší hotely a penziony, ty však volají po navýšení státních příspěvků za tuto pomoc. Ten aktuálně činí 180 korun na dospělého a 100 korun na dítě za noc. Majitel sítě hotelů a penzionů Lukáš Pytloun v rozhovoru pro HN říká, že by stát měl platit za jeden pokoj v tříhvězdičkovém hotelu přibližně 1000 korun. Zároveň navrhuje odstupňovat platby podle kvality ubytování. S navýšením příspěvku vláda počítá. Podle posledního návrhu bude platit za ubytování dospělého 250 korun v případě hotelů a 200 korun u noclehu na ubytovnách či v tělocvičnách.

HN: Proč dosavadní částka180 korun na dospělého za noc hoteliérům nestačí?

Na pokrytí pouze energií v tříhvězdičkovém hotelu by taková suma stačila. Pokud bychom ovšem kalkulovali veškeré náklady, byla by finální částka vyšší o ostatní režie. Například provoz nepřetržité recepce vychází na asi 150 až 250 tisíc korun měsíčně. Do nákladů také musíte započítat splátky úvěrů, prádelnu, údržbu nemovitosti, pokojské. V případě hotelu o třiceti pokojích mi vycházela nákladová cena asi 950 tisíc korun měsíčně bez snídaní. Z toho vychází, že provoz jednoho neobsazeného a vytápěného pokoje stojí asi 30 tisíc korun měsíčně.

Když se mě liberecký hejtman Martin Půta ptal na náklady za ubytování uprchlíků, počítal jsem s tím, že 80 procent kapacity našich hotelů bývá obsazených zákazníky a asi 20 procent tak dávám k dispozici ukrajinským běžencům. Těch 80 procent platících klientů pokryje náklady, zbývající pokoje by byly prázdné tak jako tak, proto je mohu poskytnout uprchlíkům zadarmo. Situace se ale postupně mění. Některé pobočky mám o víkendech plné a volná místa jen v týdnu problémy neřeší.

HN: Vláda poplatek nakonec navýšila na 250 korun. Je to dost?

U menších ubytovacích zařízení by to stačit mohlo. Ale u hotelu, jaký máme my na Václavském náměstí, je to málo. Považuji to ale za vstřícný krok. Umožní to najít ubytování třeba v menších městech nebo na horách.

