Pokud všichni obyvatelé Západu, tedy i Češi, trochu změní své chování, připraví Rusko o mnohamiliardové příjmy z prodeje ropy – a ještě ušetří. Plán, jak to udělat, představila Mezinárodní agentura pro energii, která sdružuje necelou třicítku vyspělých zemí světa včetně Česka. Evropany nebo Američany láká na to, že pokud omezí spotřebu ropy, budou ještě před začátkem letních dovolených tankovat levněji než dnes.

„Kvůli strašlivé agresi Ruska proti Ukrajině svět dost možná stojí na prahu největšího ropného šoku za poslední desítky let. Na naše ekonomiky a společnosti by to mělo obrovský dopad,“ varuje šéf agentury Fatih Birol.

Agentura proto vypracovala desetibodový plán na to, jak spotřebu ropy ve vyspělém světě omezit. Jeho naplnění by podle ní během čtyř měsíců snížilo spotřebu této suroviny o 2,7 milionu barelů denně. To je víc než polovina ruského vývozu ropy – ten přitom společně s exportem zemního plynu tvoří hlavní zdroj příjmů ruského státního rozpočtu.

Když se však poptávka po ropě propadá, její cena klesá. Kromě potrestání Ruska by tedy pokles spotřeby ropy taky vedl k nižším cenám benzinu a nafty.

