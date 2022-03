Zatímco někteří pravoslavní kněží v Česku odsuzují válku na Ukrajině a označují ji za ruskou agresi, česká pravoslavná církev se stále ostýchá ukázat na viníka konfliktu. Válku odsuzuje jako takovou. „Křesťanství je ze své podstaty proti jakémukoliv násilí. Církev tu není od demonstrací politických postojů,“ říká kněz Jan Beránek, pověřený ředitel úřadu rady Pražské pravoslavné eparchie, pod niž spadají farnosti v Čechách. Ta bez oficiálního stanoviska zatím nechává i fakt, že moskevský patriarcha Kirill otevřeně podporuje politiku Vladimira Putina.

HN: Jak dopadá konflikt na Ukrajině na pravoslavnou komunitu v Česku?

Hlavně ze začátku konfliktu jsme měli obrovskou obavu, že mezi věřícími vzplanou národnostní třenice, ale naštěstí k tomu nedochází. Alespoň osobní zkušenost takovou nemám a samozřejmě se o tom bavím i s našimi dalšími kněžími. Ani ti se s národnostními třenicemi nesetkávají.

HN: K žádným incidentům nedošlo?

U nás v chrámu Cyrila a Metoděje, kde sloužím, byl jediný incident, a to hned první neděli po začátku konfliktu. Nejednalo se ale o Ukrajince ani o Rusa, ale o Čecha. Křičel na celý kostel, ať řekneme, že za válku může Putin. Byl velmi rozrušený a na demonstraci by takové hlasité rozhořčení bylo namístě. Stalo se to ale v chrámu a zrovna ve chvíli, kdy můj kolega otec Vasyl promlouval na konci bohoslužby k věřícím s prosbou, aby byli jednotní, nehledali sváry a spojili se k pomoci. Když ten muž nedostal žádoucí odezvu, opustil chrám se slovy, že už ho tam nikdo nikdy neuvidí.

