Americká společnost Intel nyní oznámila, že v Evropě postaví novou továrnu na čipy za 17 miliard eur (více než 422 miliard Kč). Závod vybuduje v německém Magdeburgu. Do deseti let by pak evropské investice Intelu do čipů měly přesáhnout 80 miliard...

17. 3. 2022 ▪ 6 min čtení