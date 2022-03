Devět let vězení s přísným režimem. Takový rozsudek si v úterý vyslechl ruský opozičník Alexej Navalnyj během procesu, který se konal v trestné kolonii č. 2 ve městě Pokrov nedaleko od Moskvy. Zde si někdejší zakladatel Fondu boje proti korupci odpykává odložený trest za údajnou zpronevěru prostředků francouzské kosmetické firmy Yves Roches. Tentokrát dostal další trest za to, že měl zpronevěřit prostředky svého fondu, když je prý využil pro soukromé účely. Kromě toho dostal také trest za pohrdání soudem.

„Devět let. No, jak říkávaly postavy z mého oblíbeného televizního seriálu The Wire: Odsedíš si jen dva dny. Den, kdy jdeš dovnitř, a den, kdy vyjdeš ven,“ objevilo se bezprostředně po vynesení rozsudku na twitterovém účtu Navalného. „Trváme na Navalného nevině a proti dnešnímu rozsudku se odvoláme,“ reagovala na verdikt advokátka opozičního předáka Olga Michajlovová. Ta ovšem byla krátce po vynesení rozsudku spolu s dalším Navalného advokátem Vadimem Kobzevem ve dvoře trestní kolonie zadržena a odvezena policejním antonem. Později byli oba právníci propuštěni bez trestu.

Michajlovová ve dvoře věznice vysvětlovala přítomným novinářům některé detaily procesu. Do Pokrova na vynesení rozsudku přijelo více než sto novinářů, včetně zahraničních. „Jenže do soudní síně nás nepustili, byli jsme v jiných dvou místnostech, kam se dění přenášelo. Ovšem zvuk byl velmi špatný a chvílemi úplně vypadával. Strávili jsme pět hodin v přeplněné místnosti a snažili se odezírat ze rtů. Někteří už rezignovali a chodili ven kouřit,“ řekla HN moskevská novinářka Marina. Podle ní to procesu dodávalo absurdní nádech. „Soudí člověka za to, že sám sobě ukradl peníze, soudkyně něco říká, ale není slyšet co a vlastně to je jedno, protože o verdiktu stejně nikdo nepochybuje,“ říká hořce Marina.

Ze čtyř svědků obžaloby dva své původní výpovědi odvolali s tím, že je k nim donutili policejní vyšetřovatelé. Soudkyně Margarita Kotovová ovšem označila jejich původní výpovědi za důvěryhodné a naopak současné za vymyšlené. Ve stejné chvíli, kdy četla původní svědectví někdejšího spolupracovníka Fondu boje proti korupci Fjodora Gorožanka, sám Gorožanko na YouTube kanálu Navalného spolupracovníka Ivana Ždanova pouštěl nahrávku, ve které ho vyšetřovatel nutí naučit se svědectví nazpaměť a vyhrožuje mu trestním stíháním, pokud nebude „hodným svědkem“. Na závěr mu zakazuje mluvit o tom, že se spolu vůbec setkali. Gorožanko nakonec ještě před procesem s Navalným odjel ze země.

Soud poslal Navalného odpykat si trest do vězení s přísným režimem. To například znamená, že bude mít nárok jen na tři krátká a tři delší setkání s rodinou ročně nebo že bude moci dostávat jen čtyři balíky ročně. „Prvních devět měsíců bude Alexej zavřený v cele, teprve poté bude přemístěn do nějaké kolonie. Nevíme, kde to bude, možná ho pošlou někam na Sibiř,“ řekl serveru The Insider Navalného spolupracovník Ždanov. „Celkem Fond boje proti korupci podpořilo přes 300 tisíc lidí a oni dokázali najít jen čtyři lidi, kteří se cítí podvedeni. A dva z nich to ještě odvolali,“ vysvětluje Ždanov.

Kreml už od počátku loňského roku označuje Navalného a jeho stoupence za podvratné živly, financované ze Západu. Tato rétorika ještě zesílila po zahájení ruské agrese vůči Ukrajině a tisíce lidí, kteří kdy byli jakkoliv zapojeni do Navalného aktivit, odjely ze země. Sám opozičník ale dal najevo, že ničeho nelituje. „Proč jsem založil Fond boje proti korupci? Vytvořil jsem ho, zapište to do protokolu, protože nenávidím tuto moc. Považuji ji za zlodějskou a odpornou,“ řekl například Navalnyj během současného procesu.