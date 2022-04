Jednání s Ukrajinou jsou na mrtvém bodě, prohlásil v úterý ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev se podle něj odchýlil od toho, na čem se obě strany dohodly při mírových hovorech v Istanbulu na konci března. Záběry mrtvých civilistů a zprávy o válečných zločinech z ukrajinského města Buča, které pobouřily Západ, jsou falešné, řekl zároveň Putin po jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem na ruském Dálném východě. Lukašenko situaci okolo Buče označil za výsledek britské zpravodajské operace.

„Speciální vojenská operace“, jak Moskva označuje svou invazi na Ukrajinu, jde podle plánu, řekl podle ruských tiskových agentur Putin. Konec prý něj záleží na intenzitě bojů, Rusko ovšem bude pokračovat, dokud nenaplní své cíle.

„Naším úkolem je naplnit cíle s minimálními ztrátami,“ řekl ruský prezident. Operace ruské armády v několika ukrajinských regionech podle něj souvisí se snahou zaměstnat ukrajinská vojska před aktivním zásahem na Donbase.

Rusko v současné době podle ukrajinské armády připravuje rozsáhlou ofenzívu na východě Ukrajiny. Po jednání v Istanbulu 29. března Moskva oznámila, že stáhne ruské jednotky z Černihivské a Kyjevské oblasti na severu Ukrajiny, což zdůvodnila snahou zlepšit vzájemnou důvěru a vytvořit podmínky pro dohodu s Ukrajinou. Kyjev v Turecku naopak představil návrh cesty k možné neutralitě Ukrajiny.

Vyjednané body ale Kyjev podle Putina nedodržuje. Podobně se minulý týden po dalším kole virtuálních vyjednávání delegací znepřátelených zemí vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Poté, co se ruská vojska pod tlakem postupujících ukrajinských sil stáhla z ukrajinského severu, svět šokovaly záběry z Buče, ale také z dalších měst v okolí Kyjeva. Starosta Buči současně uvedl, že nalezena už byla těla více než 400 zavražděných civilních obyvatel města. Podle Putina se ale jedná o provokaci a „falešné zprávy“. Mají to údajně dokazovat dokumenty, které mu na kosmodromu Vostočnyj předal Lukašenko.

„Alexandr Grigorjevič (Lukašenko) mi dokonce dnes předal ty dokumenty. Dokumenty, které byly předány i (ruské tajné službě) FSB: jak a kdo, čím se do toho města přepravili a jak utvořili podmínky pro tuto provokaci a faleš,“ řekl Putin.

Krátké shrnutí aktuálních událostí Rakouský kancléř Karl Nehammer se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhovor označil za „velmi přímý, otevřený a tvrdý“. V ubytování humanitárního typu, například tělocvičnách, zůstává jen na 900 lidí z celkem asi 300.000 uprchlíků z Ukrajiny, řekl premiér Fiala. Generál ruské tajné služby FSB Sergej Beseda skončil ve vazební věznici za to, že ukradl peníze, které měly Kremlu zajistit snadné vítězství na Ukrajině. Proruští separatisté z ukrajinské samozvané Doněcké republiky oznámili, že mají pod kontrolou přístav v ukrajinském Mariupolu. Informaci nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Spojené státy se domnívají, že Rusko posiluje svou vojenskou přítomnost v Donbasu a zvyšuje tam zásobování svých jednotek. Podle USA však nejde o začátek nové ofenzivy.

Všechny země Evropské unie omezují závislost na ruském plynu a ropě, na okamžitém ukončení jejich dovozu požadovaném Ukrajinou i některými unijními státy se však neshodují, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Slovensko darovalo Ukrajině na její žádost svůj systém protivzdušné obrany S-300. Češi poslali Kyjevu tanky. Francie vyhostí ze země šest ruských diplomatů, kteří podle ministerstva zahraničí působili v zemi jako špioni proti francouzským národním zájmům. K podobnému kroku přistoupilo také Chorvatsko. To vyzvalo 24 pracovníků ruské ambasády v Záhřebu, aby opustili zemi. Je mezi nimi 18 diplomatů.

Chemické zbraně v Mariupolu?

Ruská armáda v pondělí v Mariupolu použila blíže neupřesněnou chemickou zbraň. Oznámil to pluk Azov, který obklíčené město na jihovýchodě Ukrajiny brání. Ukrajinské úřady informaci dosud nepotvrdily, média nicméně v průběhu dne varovala, že proruští separatisté chemický útok zvažují. Ukrajinské ministerstvo obrany informace o možném chemickém útoku prověřuje. Mohlo jít o fosforovou munici, připustila náměstkyně.

„Ruská okupační vojska použila proti ukrajinským vojákům a civilistům ve městě Mariupol jedovatou látku neznámého původu, kterou shodila z nepřátelského bezpilotního letounu,“ uvedl pluk Azov na komunikační platformě Telegram. Oběti chemického útoku mají podle něj potíže s dýcháním a pohybem.

Ukrajinská veřejnoprávní televize Suspilne připomíná, že zpráva není potvrzená z oficiálních zdrojů. Ukrajinská armáda nicméně dříve uváděla, že pravděpodobnost ruského útoku chemickými zbraněmi je „velmi vysoká“.

Mariupol je v ruském obležení už více než 40 dní a město je zdevastované ruským ostřelováním. Podle starosty zde v důsledku ruského ostřelování zemřelo nejméně 10 tisíc civilistů.

Ukrajinská agentura Unian v pondělí odpoledne napsala, že mluvčí ministerstva obrany samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin řekl, že separatisté zvažují chemický útok na metalurgický závod Azovstal, v němž jsou ukrajinští vojáci. Basurin podle ní řekl, že nemá smysl zaútočit na opevnění Azovstal tradičním způsobem a že je třeba se „obrátit na chemické jednotky“.

Írán organizuje přepravu zbraní z Iráku do Ruska

Rusko dostává z Iráku s pomocí Íránců vojenské vybavení pro boje na Ukrajině včetně granátometů a protitankových střel. Napsal to v úterý s odvoláním na blízkovýchodní tajné služby britský list The Guardian.

Dodávky obsahují kromě granátometů a protitankových střel i brazilský raketový odpalovací systém. Teherán daroval Rusku v Íránu vyráběnou mobilní raketovou jednotku Bávar-373 podobnou ruskému raketovému systému S-300, sdělil zdroj, který pomáhal organizovat převoz.

Podle listu The Guardian svědčí využívání nelegální sítě k přesunu zbraní o dramatické změně ruské strategie. Protiruské sankce Moskvu nutí spoléhat na Írán jako na spojence v Sýrii. Tento vývoj má významné důsledky na trasy a objem nelegálního obchodování se zbraněmi.

V Iráku působila od svržení bývalého prezidenta Saddáma Husajna v roce 2003 americká armáda, která poskytla iráckým kolegům výcvik i zbraně k obraně proti povstaleckým skupinám. Po téměř dvou desetiletích je Irák zaplavený zbraněmi a mnohé z nich skončily u Íránem podporovaných šíitských milicí, jež nesouhlasí s přítomností Američanů v Iráku. V roce 2016 byly oficiálně začleněny do irácké armády coby účastníci boje proti teroristickému Islámskému státu (IS). Tyto skupiny jsou známé razancí v bojích proti IS i brutalitou vůči sunnitským civilistům a jsou významnou složkou iráckých ozbrojených sil.

Zelenskyj: Rusko na východě Ukrajiny shromažďuje tisíce vojáků k další ofenzivě

Boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí, přičemž ruské ozbrojené síly přeorientovaly své úsilí na dobytí celého Donbasu. Ve své pravidelné ranní zprávě o válce na Ukrajině to v úterý uvedlo britské ministerstvo obrany s odkazem na informace rozvědek.

„Ruská ofenzíva se nadále soustřeďuje na ukrajinské pozice v okolí Doněcku a Luhansku, pokračují boje v okolí Chersonu a Mykolajivu a obnovují se útoky na Kramatorsk,“ uvedlo ministerstvo.

Jeho zpráva rovněž uvádí, že ruské síly se nadále stahují z Běloruska, aby se mohly přesunout a zapojit do operací na východní Ukrajině.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko shromažďuje desítky tisíc vojáků k další ofenzivě na východě Ukrajiny, kde podle něj zemi čeká rozhodující bitva. Ukrajinská strana očekává, že může začít brzy. Podle serveru BBC se na východ přesouvají ruské jednotky, které se před zhruba dvěma týdny stáhly od Kyjeva do Běloruska. Ruská armáda i v pondělí pokračovala v ostřelování měst v Luhanské a Doněcké oblasti, kde ukrajinské jednotky podle britské rozvědky odrazily několik útoků a zničily ruské vybavení.

Doněcká lidová republika zvýší vojenské úsilí proti ukrajinským ozbrojeným silám, řekl podle agentury RIA Novosti šéf této samozvané republiky ovládané proruskými separatisty Denis Pušilin. „Čím déle to budeme odkládat, tím víc bude trpět civilní obyvatelstvo, které je v této situaci drženo jako rukojmí,“ prohlásil Pušilin.

Nejnovější ruská ofenziva na východě Donbasu už v podstatě začala, řekl v pondělí podle stanice CNN poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko. „Musíme chápat, že to nebude opakování 24. února, kdy začaly vzdušné útoky a výbuchy a řekli jsme, že začala válka. Velká ofenziva de facto už začala,“ varoval poradce, který zopakoval, že Rusové shromažďují síly a vybavení v Luhanské a Doněcké oblasti.

Spojené státy se domnívají, že Rusko posiluje svou vojenskou přítomnost v Donbasu a zvyšuje tam zásobování svých jednotek. Tyto pohyby však zřejmě nejsou začátkem nové ofenzivy v oblasti, řekl v pondělí agentuře Reuters nejmenovaný vysoký činitel Pentagonu. Poznamenal rovněž, že USA neviděly důkazy toho, že by Rusko zničilo na Ukrajině systém protivzdušné obrany S-300, jak tvrdí Moskva.

Podle vysokého činitele Pentagonu se některé ruské jednotky, jež se v poslední době stáhly od metropole Kyjeva a jeho okolí do Běloruska, přesouvají na východ Ukrajiny. Rusko přitom podle něj posiluje svoje pozice zejména kolem města Doněck, nezdá se však, že by chystalo obnovený výpad.