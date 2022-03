Marina Ovsjannikovová, která v přímém přenosu ruské televize ukázala protiválečný transparent, prokázala mimořádnou statečnost. V jedné věci se ale zásadně mýlila. „Odpovědnost za tuto agresi leží výhradně na jednom člověku. Ten člověk se jmenuje Vladimir Putin,“ prohlásila na videu, které nahrála na sociální sítě. A to samozřejmě není pravda.

Je zcela běžné a pochopitelné, že se lidé snaží zodpovědnost za odporné zločiny, kterých se jejich země dopustila, svalit na diktátora nebo na jeho nejbližší okruh. My nic, to všechno byla práce Hitlera a skupiny zfanatizovaných nacistů, vždyť je pak za to odsoudili v norimberském procesu, byla ještě dlouho po druhé světové válce přesvědčena velká část Němců. Většina Italů rovnou trvala na tom, že za všechno zlo fašismu mohl jen a pouze Mussolini. Vždyť přesně takto, že vinen byl „jeden jediný muž“, jim to ještě během druhé světové války namlouval i Winston Churchill, ve snaze získat si je.

